Гороскоп на 27 мая советует уделить время текущим делам и обязанностям.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, энергетика дня нейтральная.

Сегодня может быть трудно сосредоточится на рутинной работе требующей усидчивости и терпения. Желание куда-то бежать или распыляться может доминировать, поэтому сегодня лучше заниматься разнообразными короткими делами.

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Хороший день для коммерческой и предпринимательской деятельности, для юридических процессов, обучения и занятия активным спортом.

Для поездок день нейтральный, а вот для починки и ремонта автомобиля — благоприятный.

Так же сегодня благоприятно заняться оздоровлением своего организма, сходить на массаж. Особенно хороши сегодня процедуры по уходу за волосами.

Вечер проведите с любимым человеком.

Пятница — день Венеры. Одежда и аксессуары розового или ярко пестрых цветов наполнят вас гармонией и праздником души.