Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Астрологія

Гороскоп на 27 мая: не распыляйтесь по пустякам и сделайте массаж

27 мая 2022, 00:05
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп на 27 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 27 мая советует уделить время текущим делам и обязанностям.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, энергетика дня нейтральная.

Сегодня может быть трудно сосредоточится на рутинной работе требующей усидчивости и терпения. Желание куда-то бежать или распыляться может доминировать, поэтому сегодня лучше заниматься разнообразными короткими делами.

Сейчас смотрят

Хороший день для коммерческой и предпринимательской деятельности, для юридических процессов, обучения и занятия активным спортом.

Для поездок день нейтральный, а вот для починки и ремонта автомобиля — благоприятный.

Так же сегодня благоприятно заняться оздоровлением своего организма, сходить на массаж. Особенно хороши сегодня процедуры по уходу за волосами.

Вечер проведите с любимым человеком.

Пятница — день Венеры. Одежда и аксессуары розового или ярко пестрых цветов наполнят вас гармонией и праздником души.

Читайте также:
Гороскоп на 27 мая: не распыляйтесь по пустякам и сделайте массажВремя притормозить: для каких знаков зодиака новолуние 30 мая станет черной полосой в жизни

Теги
Гороскоп
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь