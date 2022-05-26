Гороскоп на 27 мая советует уделить время текущим делам и обязанностям.
По словам астролога Дмитрия Вартаняна, энергетика дня нейтральная.
Сегодня может быть трудно сосредоточится на рутинной работе требующей усидчивости и терпения. Желание куда-то бежать или распыляться может доминировать, поэтому сегодня лучше заниматься разнообразными короткими делами.
Хороший день для коммерческой и предпринимательской деятельности, для юридических процессов, обучения и занятия активным спортом.
Для поездок день нейтральный, а вот для починки и ремонта автомобиля — благоприятный.
Так же сегодня благоприятно заняться оздоровлением своего организма, сходить на массаж. Особенно хороши сегодня процедуры по уходу за волосами.
Вечер проведите с любимым человеком.
Пятница — день Венеры. Одежда и аксессуары розового или ярко пестрых цветов наполнят вас гармонией и праздником души.