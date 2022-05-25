Гороскоп на 26 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 26 травня радить використати день для творення свого життя і життя навколишніх.

За словами астролога Дмитра Вартаняна, цей день сприятливий для починань, у тому числі навчання.

26 травня – гарний день для поїздок, великих покупок і фінансових операцій.

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Також сприятливий день для прояву творчості, особливо для музикантів, художників і поетів.

Якщо сьогодні не надто сильно занурюватися в рутину справ і бути “тут і зараз”, то можна інтуїтивно знайти вирішення проблеми, яка вас непокоїть.

Несприятливі сьогодні будь-які різкі та грубі дії, а також хірургічні операції (якщо тільки немає загрози для життя). Загалом день сприяє урівноваженому ритму життя. Не намагайтеся виявляти надмірну активність, це може тільки нашкодити.

Вечір краще провести у спокійній атмосфері відпочинку чи спілкування з дітьми.

Четвер – день мудрого Юпітера, що несе удачу. Одяг жовтого кольору притягне удачу у ваші справи та допоможе ухвалювати мудрі рішення.