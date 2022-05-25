Гороскоп на 26 мая советует использовать день для созидания своей жизни и жизни окружающих.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, этот день благоприятный для начинаний, в том числе обучения.

26 мая — хороший день для поездок, крупных покупок и финансовых операций.

Сейчас смотрят

Также благоприятный день для проявления творчества, в особенности для музыкантов, художников и поэтов.

Если сегодня не слишком сильно погружаться в рутину дел и быть в состоянии “здесь и сейчас”, то можно интуитивно найти решение проблемы, которая вас беспокоит.

Неблагоприятны сегодня любые резкие и грубые действия, а так же хирургические операции (если только нет угрозы для жизни). В целом день располагает к уравновешенному ритму жизни. Не старайтесь проявлять чрезмерной активности, это может только навредить.

Вечер лучше провести в спокойной атмосфере отдыха или общения с детьми.

Четверг — день мудрого и несущего удачу Юпитера. Одежда желтого цвета притянет удачу в ваши дела и поможет принимать мудрые решения.