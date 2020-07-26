Овен. Перевернутий Диявол

Чудовий день свободи обіцяє Овнам гороскоп на 26 липня. Свободи від обов’язків, роботи і необхідності робити те, що вам не подобається, щоб запорошити комусь очі. Для щастя сьогодні потрібно дуже небагато, але лише такого, що його не можна купити. Найкраще провести цей день на природі.

Телець. Перевернута Трійка мечів

Сьогодні той день, коли стане нормально. Старі образи відступлять, зради забудуться, біль від втрат відступить. Нарешті вийде дихати на повні груди і не відчувати вагу минулого. Проведіть цей “нормальний” день з вдячністю, щоб за ним прийшли дні хороші.

Близнюки. Дев’ятка чаш

Все виходить саме собою, робота (якщо навіщось в такий день вам хочеться працювати) горить в руках, а вас все рівно хочеться більшого. І знаєте – так, націльтесь на більше і йдіть до нього. Все, що ви сьогодні задумаєте і почнете реалізовувати, завершиться успіхом.

Рак. Перевернута Луна

Якась таємниця відкриється сьогодні Ракам і залишиться з ними назавжди. Вона може бути важливою – наприклад, що котрась із шаф в вашому домі веде просто до Нарнії. Або ні – наприклад, вам розкажуть, як збирати кубік Рубіка. Різні таємниці, великі й маленькі, можуть зустрітись сьогодні. Обирайте, яку хочете розкрити, мудро.

Лев. Туз посохів

Гороскоп на 26 липня 2020 офіційно заявляє, що якщо ви хочете почати робити щось просто зараз, то на понеділок можна не чекати. Беріть і починайте, поки запал не пішов, і в очах не встиг згаснути вогонь.

Діва.Мир

Згадайте свої старі цілі та мрії – сьогодні можна Виявити, що більшість з них так чи інакше збулась, і те, чого ви хотіли, ось воно, тут, поряд. Порадійте цьому, запам’ятайте це. А потім зітріть старі цілі і впишіть на їхнє місце нові – вже завтра ви почнете іти до них.

Терези. Рицар посохів

Всього і одразу хочеться сьогодні, і це так несхоже на зазвичай помірковані Терези, що всі ваші знайомі (а з ними і гороскоп на 26 липня) можуть завмерти, вражені цим ентузіазмом та поспіхом. Це не вихід, а напівмарафон з зони комфорту. Потім ви навчитесь спершу обдумувати те, що робите. Зараз, поки від цього є радість, – біжіть, що є сил.

Скорпіон. Перевернута Справедливість

Сьогодні ви дуже гостро відчуваєте будь-яку несправедливість. Не лише по відношенню до себе, але й узагалі. Несправедливість можна виправити, якщо щось робити для цього. Сьогодні – робіть. Не пройдіть повз, а скажіть щось, заперечте, подайте приклад.

Стрілець. Вежа

Відчуття краху наближається, і навіть якщо він не станеться, подумайте, звідки це відчуття взялось і чи було воно раніше. Можливо, це вам тісно в нинішньому житті, і настав час щось у ньому змінювати, поки світ не викинув вас зі звичного способу життя сам.

Козеріг. Перевернута Трійка посохів

Якщо задумали сьогодні щось важливе – відкладіть. Обдумайте все ще раз, зважте всі за та проти, подумайте, чи впевнені ви в людям навколо. Будь-які невраховані дрібниці виповзуть, як дріжджове тісто із замаленької форми. Краще подумайте про потенційні проблеми зараз.

Водолій. Сімка чаш

Водоліям сьогодні важливіше за все зробити щось насправді. Тому що тягне не робити нічого, а лише уявляти, планувати, думати про те, як добре було би, якби. Але “якби” ніколи не станеться, якщо не почати щось робити.

Риби. Перевернута Вісімка посохів

Сьогодні можна прокинутись і виявити, що все у вогні, або що ваше ліжко бовтається десь посеред океану, або ви ось щойно заклались, що об’їдете світ за 80 днів. Не намагайтесь нічого зупинити, це неможливо. В яке божевілля вам не штовхав би світ – згоджуйтесь і пірнайте вглиб подій. Сміливі сьогодні мають щастя.

Багато хто відчують, що прийшов час щось змінювати у своєму житті. Розпочнеться новий виток подій, що стосуються дому, сім’ї, нерухомості, стосунків з родичами.

Венера закінчила фазу своєї ретроградності, що значно покращує порозуміння між людьми. З’являться нові завдання в сфері особистих стосунків та питаннях матеріального забезпечення сім’ї.

Джерело: А як вам такий розклад