Овен. Перевернутый Дьявол

Прекрасный день свободы обещает Овнам гороскоп на 26 июля. Свободы от обязанностей, работы и необходимости делать то, что вам не нравится, чтобы пустить кому-то пыль в глаза. Для счастья сегодня нужно совсем немногое, но только такое, что его нельзя купить. Лучше всего провести этот день на природе.

Телец. Перевернутая Тройка мечей

Сегодня тот день, когда станет нормально. Старые обиды отступят, предательства забудутся, боль от потерь отступит. Наконец-то получится дышать полной грудью и не чувствовать вес прошлого. Проведите этот “нормальный” день с благодарностью, чтобы за ним пришли дни хорошие.

Близнецы. Девятка чаш

Все получается само собой, работа (если зачем-то в такой день вам хочется работать) горит в руках, а все равно хочется большего. И знаете – да, нацельтесь на большее и идите к нему. Все, что вы сегодня задумаете и начнете реализовывать, завершится успехом.

Рак. Перевернутая Луна

Какая-то тайна откроется сегодня Ракам и останется с ними навсегда. Она может быть важной – например, что какой-то из шкафов в вашем доме ведет прямиком в Нарнию. Или нет – например, вам расскажут, как собирать кубик Рубика. Всякие тайны, большие и маленькие, могут встретиться сегодня. Выбирайте, какую хотите решить, мудро.

Лев. Туз посохов

Гороскоп на 26 июля 2020 официально заявляет, что если вы хотите начать делать что-то прямо сейчас, то понедельника можно не ждать. Берите и начинайте, пока запал не ушел, и в глазах не успел погаснуть огонь.

Дева. Мир

Вспомните свои старые цели и мечты – сегодня можно обнаружить, что большая их часть так или иначе сбылась, и то, чего вы хотели, вот оно, здесь, рядом. Порадуйтесь этому, запомните это. А потом сотрите старые цели и впишите на их место новые – уже завтра вы начнете идти к ним.

Весы. Рыцарь посохов

Всего и сразу хочется сегодня, и это так непохоже на обычно размеренные Весы, что все ваши знакомые (а с ними и гороскоп на 26 июля) могут замереть, пораженные этим энтузиазмом и спешкой. Это не выход, а полумарафон из зоны комфорта. Потом вы научитесь снова обдумывать то, что делаете. Сейчас, пока это доставляет радость, – бегите что есть сил.

Скорпион. Перевернутая Справедливость

Сегодня вы очень остро чувствуете любую несправедливость. Не только по отношению к себе, но и вообще. Несправедливость можно исправить, если что-то делать для этого. Сегодня – сделайте. Не пройдите мимо, а скажите что-то, возразите, подайте пример.

Стрелец. Башня

Ощущение краха приближается, и даже если он не случится, подумайте, откуда это ощущение взялось и было ли оно раньше. Возможно, это вам тесно в нынешней жизни, и пришло время что-то в ней менять, пока мир не вышвырнул вас из привычного уклада жизни сам.

Козерог. Перевернутая Тройка посохов

Если задумали сегодня что-то важное – отложите. Обдумайте все еще раз, взвесьте все за и против, подумайте, уверены ли вы в людях вокруг. Любые неучтенные мелочи вылезут, как дрожжевое тесто из слишком маленькой формы. Лучше подумайте о потенциальных проблемах заранее.

Водолей. Семерка чаш

Водолеям сегодня важнее всего сделать что-то на самом деле. Потому что тянет не делать ничего, а только представлять, планировать, думать о том, как хорошо было бы, если. Но “если” никогда не случится, если не начать что-то делать.

Рыбы. Перевернутая Восьмерка посохов

Сегодня можно проснуться и обнаружить, что все в огне, или что ваша кровать болтается где-то посреди океана, или вы вот только что побились об заклад, что объедете мир за 80 дней. Не пытайтесь ничего остановить, это невозможно. В какое бы безумие вас не толкал мир – соглашайтесь и ныряйте в гущу событий. Смелым сегодня повезет.

Многие почувствуют, что пришло время что-то поменять в своей жизни. Начнется новый виток событий, касающихся дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками.

Венера закончила фазу своей ретроградности, что значительно улучшает взаимопонимание между людьми. Появятся новые задачи в сфере личных взаимоотношений, в вопросах материального обеспечения семьи.

Источник: А как вам такой расклад