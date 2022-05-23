Гороскоп на 24 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 24 травня не радить братися за творчі починання і вирішення важливих справ. Натомість краще зайнятися поточними обов’язками, переконаний астролог Дмитро Вартанян.

День більше спонукає до змагань, різких і ризикованих дій, до роботи з електроінструментом, зброєю, механікою та механізмами.

Хороший день для проведення води в будинок, для встановлення системи очищення питної води, а також будь-яких сільськогосподарських робіт.

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Для поїздок, великих покупок, підписання нових договорів щодо бізнесу 24 травня не підходить. Сприятливо сьогодні цікавитись питаннями психології, астрології, езотерики.

Не бійтеся сьогодні бути в чомусь білою вороною, не соромтеся виділятися зовні та відрізнятися поглядами та проявом від інших. Але й навколишнім давайте повну свободу думати і чинити так, як їм заманеться.

Вівторок – день активного та войовничого Марсу. Одяг червоного кольору допоможе сконцентруватися і спрямувати надмірну енергію не на руйнування та конфлікти, а на роботу та творення.