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Астрологія

Гороскоп на 24 мая: не бойтесь быть белой вороной и рисковать

24 мая 2022, 00:05
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп на 24 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 24 мая не советует браться за созидательные начинания и решение важных дел. Вместо этого лучше заняться текущими обязанностями, уверен астролог Дмитрий Вартанян.

День больше располагает к соревнованиям, резким и рискованным действиям, к работе с электроинструментом, оружием, механикой и механизмами.

Хороший день для проведения воды в дом, для установки системы очистки питьевой воды, а также для любых сельскохозяйственных работ.

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Для поездок, крупных покупок, подписания новых договоров по бизнесу 24 мая не подходит. Благоприятно сегодня интересоваться вопросами психологии, астрологии, эзотерики.

Не бойтесь сегодня быть в чем-то белой вороной, не стесняйтесь выделяться внешне и отличаться взглядами и проявлением от остальных. Но и окружающим давайте полную свободу думать и поступать так, как им захочется.

Вторник — день активного и воинственного Марса. Одежда красного цвета поможет сконцентрироваться и направить избыточную энергию не на разрушение и конфликты, а на работу и созидание.

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