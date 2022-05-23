Гороскоп на 24 мая не советует браться за созидательные начинания и решение важных дел. Вместо этого лучше заняться текущими обязанностями, уверен астролог Дмитрий Вартанян.

День больше располагает к соревнованиям, резким и рискованным действиям, к работе с электроинструментом, оружием, механикой и механизмами.

Хороший день для проведения воды в дом, для установки системы очистки питьевой воды, а также для любых сельскохозяйственных работ.

Сейчас смотрят

Для поездок, крупных покупок, подписания новых договоров по бизнесу 24 мая не подходит. Благоприятно сегодня интересоваться вопросами психологии, астрологии, эзотерики.

Не бойтесь сегодня быть в чем-то белой вороной, не стесняйтесь выделяться внешне и отличаться взглядами и проявлением от остальных. Но и окружающим давайте полную свободу думать и поступать так, как им захочется.

Вторник — день активного и воинственного Марса. Одежда красного цвета поможет сконцентрироваться и направить избыточную энергию не на разрушение и конфликты, а на работу и созидание.