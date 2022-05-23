Гороскоп на 24 мая не советует браться за созидательные начинания и решение важных дел. Вместо этого лучше заняться текущими обязанностями, уверен астролог Дмитрий Вартанян.
День больше располагает к соревнованиям, резким и рискованным действиям, к работе с электроинструментом, оружием, механикой и механизмами.
Хороший день для проведения воды в дом, для установки системы очистки питьевой воды, а также для любых сельскохозяйственных работ.
Для поездок, крупных покупок, подписания новых договоров по бизнесу 24 мая не подходит. Благоприятно сегодня интересоваться вопросами психологии, астрологии, эзотерики.
Не бойтесь сегодня быть в чем-то белой вороной, не стесняйтесь выделяться внешне и отличаться взглядами и проявлением от остальных. Но и окружающим давайте полную свободу думать и поступать так, как им захочется.
Вторник — день активного и воинственного Марса. Одежда красного цвета поможет сконцентрироваться и направить избыточную энергию не на разрушение и конфликты, а на работу и созидание.