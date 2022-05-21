Гороскоп на 22 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 22 травня радить прокинутися на світанку сонця, щоб зарядитися енергією на весь день.

За словами астролога Дмитра Вартаняна, ранок сприятливий для складання робочих планів на наступний тиждень.

22 травня сприяє активній реалізації поточних планів, але розпочинати нові проекти сьогодні не варто.

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Ви можете відчути сьогодні приплив сил та енергії. Ймовірно, вам знадобляться ваші організаторські здібності, щоб привернути до мети найближчий колектив. Сьогоднішній день сприяє командним діям і роботі в групі на досягнення загального результату.

Також день підходить для масових заходів – як свята за участю великої кількості людей, так і мітингів і протестів.

Якщо ввечері відчуватимете надлишок енергії, бажано зайнятися спортом.

Неділя – день Сонця. Одяг жовтого, золотого та червоного кольору додасть впевненості у собі, а також виділить вашу індивідуальність.