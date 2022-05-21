Гороскоп на 22 мая советует проснуться с рассветом солнца, чтобы зарядиться энергией на весь день.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, утро благоприятно для составления рабочих планов на следующую неделю.

22 мая располагает к активной реализации текущих планов, но начинать новые проекты сегодня не стоит.

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Вы можете ощутить сегодня прилив сил и энергии. Скорее всего, вам понадобятся ваши организаторские способности, чтобы увлечь к цели ближайший коллектив. Сегодняшний день располагает к командным действиям и работе в группе на достижение общего результата.

Также день подходит для массовых мероприятий — как праздника с участием большого количества людей, так и митингов и протестов.

Если вечером будете чувствовать избыток энергии, желательно заняться спортом.

Воскресенье — день Солнца. Одежда желтого, золотого и красного цвета добавит уверенности в себе, а также выделит вашу индивидуальность.