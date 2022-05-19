Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Астрологія

Гороскоп на 20 травня: бережіть очі та проведіть час із коханими

20 Травня 2022, 00:55
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп на 20 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 20 травня обіцяє сприятливий у всіх відношеннях день.

За словами астролога Дмитра Вартаняна, подібних днів у місяці не так багато, тому потрібно використати його потенціал для нових починань, вирішення важливих справ і великих покупок.

20 травня сприятливо розпочинати нові справи, запускати бізнес-проекти, підписувати тривалі контракти та договори, спрямовані на довгостроковий результат. Усе розпочате сьогодні дасть стійкі результати в майбутньому.

Зараз дивляться

Сприятливий день для великих покупок, наприклад, нерухомості. Також хороший день для переїзду в новий будинок чи офіс, а також для поїздок.

– Якщо ви сьогодні починаєте роботу на новому місці або на новій посаді, вважайте, що вам дуже пощастило – нова робота принесе успіх у майбутньому.

Намагайтеся не напружувати сьогодні зір надмірним інтернет серфінгом, сьогодні наші очі вразливі, побережіть їх.

Вечір сприятливо провести з коханою людиною чи в компанії найближчих друзів.

П’ятниця – день Венери. Одяг та аксесуари рожевого або яскраво строкатих кольорів наповнять вас гармонією і святом душі.

Читайте також:
Путін хворий на рак, йому залишилося недовго - тарологПутін хворий на рак, йому залишилося недовго – таролог

Теги
Гороскоп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь