Гороскоп на 20 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 20 травня обіцяє сприятливий у всіх відношеннях день.

За словами астролога Дмитра Вартаняна, подібних днів у місяці не так багато, тому потрібно використати його потенціал для нових починань, вирішення важливих справ і великих покупок.

20 травня сприятливо розпочинати нові справи, запускати бізнес-проекти, підписувати тривалі контракти та договори, спрямовані на довгостроковий результат. Усе розпочате сьогодні дасть стійкі результати в майбутньому.

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Сприятливий день для великих покупок, наприклад, нерухомості. Також хороший день для переїзду в новий будинок чи офіс, а також для поїздок.

– Якщо ви сьогодні починаєте роботу на новому місці або на новій посаді, вважайте, що вам дуже пощастило – нова робота принесе успіх у майбутньому.

Намагайтеся не напружувати сьогодні зір надмірним інтернет серфінгом, сьогодні наші очі вразливі, побережіть їх.

Вечір сприятливо провести з коханою людиною чи в компанії найближчих друзів.

П’ятниця – день Венери. Одяг та аксесуари рожевого або яскраво строкатих кольорів наповнять вас гармонією і святом душі.