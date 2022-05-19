Гороскоп на 20 мая обещает благоприятный во всех отношениях день.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, подобных дней в месяце не много, поэтому нужно использовать его потенциал для новых начинаний, решения важных дел и крупных покупок.

20 мая благоприятно начинать новые дела, запускать бизнес проекты, подписывать длительные контракты и договора, направленные на долгосрочный результат. Все начатое сегодня даст устойчивые результаты в будущем.

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Благоприятный день для крупных покупок, например недвижимости. Так же хороший день для переезда в новый дом или офис, а также для поездок.

— Если вы сегодня начинаете работу на новом месте или в новой должности, считайте, что вам очень повезло — новая работа принесет успех в будущем.

Старайтесь не напрягать сегодня зрение чрезмерным интернет серфингом, сегодня наши глаза уязвимы, поберегите их.

Вечер благоприятно провести с любимым человеком или в компании самых близких друзей.

Пятница — день Венеры. Одежда и аксессуары розового или ярко пестрых цветов наполнят вас гармонией и праздником души.