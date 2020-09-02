Гороскоп на 2 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку радить Дівам завести лічильник, Овнам дивитися під ноги, а Водоліям займатися тільки тим, що приносить їм радість.

Овен. Колісниця

У Овнів в гороскопі на 2 вересня 2020 немає сумнівів в тому, чого вони хочуть. У вас вистачить і сил, і волі, і всього. Пам’ятайте тільки про те, що іноді варто йти обережніше, щоб шляхом до своєї мети не розтоптати чужі життя.

Телець. Колесо фортуни

Тельці сьогодні вступають в зону турбулентності, викликану обертанням колеса фортуни. З вами можуть відбуватися дивні або безглузді речі, вплинути на які неможливо. Просто чекайте. Завтра буде краще.

Близнюки. Закохані

Сьогодні Близнюкам належить зробити важливий вибір. Навіть якщо спочатку здасться, що він ні про що, в майбутньому ви ще не раз згадаєте його. І згадати його незлим тихим вийде тільки якщо ви будете вибирати так і те, що хочете саме ви, а не що, як вам здається, повинні.

Рак. Двійка пентаклів

Світ навколо Раков в гороскопі на 2 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку змінюється стрімко. Ви маєте бути ще швидшими, тоді все вийде. Якщо у вас сьогодні ледачий день, просто не беріться за важливе. Все важливе буде занадто швидким для вас сьогодні.

Лев. П’ятірка чаш

Леви гостро відчувають розчарування і підраховують збитки. Вони, звичайно, справжні. Вам, звичайно, варто трошки зануритись в скорботу за ними. Але коли закінчите, озирніться – і виявите, що у вас все ще є багато.

Діва. Імператор

Найкраще Дівам працювати і жити під таймери, лічильники або жорсткі дедлайни. Інакше все буде валитися з рук і нічого не буде виходити. Сьогодні не покладайтеся на внутрішню силу волі і дисципліну, а переселити їх назовні

Терези. Сімка посохів

Гороскоп на 2 вересня 2020 радить Терезам відстоювати свою точку зору, навіть якщо здається, що розумніше промовчати. Промовчати ви встигнете завжди. Сьогодні стійте на тому, у що вірите.

Скорпіон. Башта

Скорпіонів сьогодні не відпускає відчуття, що вони рухаються до краху. У чомусь це і правда так. Ця середа для вас – день кризи, внутрішньої або зовнішньої, тут як пощастить. Ви нічого не зможете з цим зробити, тільки перечекати і спробувати почати все заново.

Стрілець. Перевернутий Туз мечів

Карта фальстарту випадає Стрільцям сьогодні. Що б ви не задумали, зупиніться і подумайте ще раз. Швидше за все, окрім бажання, у вас більше нічого немає. Складіть план, обміркуйте все – і ось тоді вирушайте вперед.

Козеріг. Десятка посохів

Козероги можуть сьогодні досягти практично всього. Але це не означає, що ви повинні хапатися за все і відразу. Ви зможете, так, але втомитеся майже смертельно, і не отримаєте жодного задоволення від того, чого досягнете. Оцінюйте свої сили тверезо, починайте з малого.

Водолій. Перевернутий Туз чаш

Водолії відчувають себе спустошеними. Через це вам складно працювати, спілкуватися, взагалі жити. Знайдіть щось, що приносить вам радість, і займіться цим. Дайте собі час прийти в норму. Завтра все повинно налагодитися.

Риби. Паж чаш

У Риб сьогодні день приємних сюрпризів і хороших новин. Єдина порада для вас сьогодні – постарайтеся хоч трохи контролювати свої почуття. Коли вони настільки відкриті, люди помилково можуть думати, що ви переграєте.

Місячний календар на вересень

У місячному календарі на вересень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних. У першій половині місяця краще вирішувати ділові проблеми і укладати договори.

Також на початку вересні є велика ймовірність поліпшити своє матеріальне становище.

Джерело: А как вам такой расклад