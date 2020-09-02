Гороскоп на 2 сентября 2020 для всех знаков зодиака советует Девам завести счетчик, Овнам смотреть под ноги, а Водолеям заниматься только тем, что приносит им радость.

Овен. Колесница

У Овнов в гороскопе на 2 сентября 2020 нет сомнений в том, чего они хотят. У вас хватит и сил, и воли, и всего. Помните только о том, что иногда стоит идти осторожнее, чтобы по пути к своей цели не растоптать чужие жизни.

Телец. Колесо фортуны

Тельцы сегодня вступают в зону турбулентности, вызванную вращением колеса фортуны. С вами могут происходить удивительные или бессмысленные вещи, повлиять на которые невозможно. Просто ждите. Завтра будет лучше.

Близнецы. Влюбленные

Сегодня Близнецам предстоит сделать важный выбор. Даже если сначала покажется, что он ни о чем, в будущем вы еще не раз вспомните его. И вспомнить его незлым тихим получится только если вы будете выбирать так и то, что хотите именно вы, а не что, как вам кажется, должны.

Рак. Двойка пентаклей

Мир вокруг Раков в гороскопе на 2 сентября 2020 для всех знаков зодиака меняется стремительно. Вам нужно быть еще быстрее, тогда все получится. Если у вас сегодня ленивый день, просто не беритесь за важное. Все важное будет слишком быстрым для вас сегодня.

Лев. Пятерка чаш

Львы остро чувствуют разочарование и подсчитывают убытки. Они, конечно, настоящие. Вам, конечно, стоит немножко поскорбеть о них. Но когда закончите, оглянитесь – и обнаружите, что у вас все еще есть многое.

Дева. Император

Лучше всего Девам работать и жить под таймеры, счетчики или жесткие дедлайны. Иначе все будет валиться из рук и ничего не будет получаться. Сегодня не полагайтесь на внутреннюю силу воли и дисциплину, а переселите их наружу

Весы. Семерка посохов

Гороскоп на 2 сентября 2020 советует Весам отстаивать свою точку зрения, даже если кажется, что разумнее промолчать. Промолчать вы успеете всегда. Сегодня стойте на том, во что верите.

Скорпион. Башня

Скорпионов сегодня не отпускает ощущение, что они движутся к краху. В чем-то это и правда так. Эта среда для вас – день кризиса, внутреннего или внешнего, тут как повезет. Вы ничего не сможете с этим сделать, только переждать и попытаться начать все заново.

Стрелец. Перевернутый Туз мечей

Карта фальстарта выпадает Стрельцам сегодня. Что бы вы ни задумали, остановитесь и подумайте еще раз. Скорее всего, кроме желания, у вас больше ничего нет. Составьте план, обдумайте все – и вот тогда отправляйтесь вперед.

Козерог. Десятка посохов

Козероги могут сегодня достигнуть практически всего. Но это не значит, что вы должны хвататься за все и сразу. Вы сможете, да, но устанете почти смертельно, и не получите никакого удовольствия от того, чего добьетесь. Оценивайте свои силы здраво, начинайте с малого.

Водолей. Перевернутый Туз чаш

Водолеи чувствуют себя опустевшими. Из-за этого вам сложно работать, общаться, вообще жить. Найдите что-то, что приносит вам радость, и займитесь этим. Дайте себе время прийти в норму. Завтра все должно наладиться.

Рыбы. Паж чаш

У Рыб сегодня день приятных сюрпризов и хороших новостей. Единственный совет для вас сегодня – постарайтесь хоть немного контролировать свои чувства. Когда они настолько открыты, люди ошибочно могут думать, что вы переигрываете.

Лунный календарь на сентябрь

В лунном календаре на сентябрь 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных. В первой половине месяца лучше решать деловые проблемы и заключать договора.

Также в начале сентябре есть большая вероятность улучшить свое материальное положение.

Источник: А как вам такой расклад