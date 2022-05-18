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Астрологія

Гороскоп на 19 травня: відкладіть поїздки та знайдіть час для прибирання

19 Травня 2022, 00:55
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп на 19 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 19 травня рекомендує зайнятися прибиранням і навчанням, а вечір провести з книгою.

За словами астролога Дмитра Вартаняна, 19 травня має змішані енергії. Більшість із них спрямовані досягнення своїх цілей будь-якими шляхами, незважаючи на опір.

– Сьогодні ви можете відчути приплив сил і рішучості, завзяття та безстрашності. Головне, щоб ці риси зрештою були звернені у створення.

День сприяє боротьбі з ворогами та відстоюванню своєї позиції. У побутовому плані такий день сприятливо присвятити прибиранню та очищенню будинку чи робочого місця, або заняттю спортом.

Сприятливий день для навчання, для покупки освітніх курсів і семінарів, для спілкування з мудрими та досвідченими людьми.

Також хороший день для представників індустрії краси та розваг, вчителів і музикантів, військових та експертів із озброєння.

А от для поїздок день сьогодні не найкращий.

Вечір сприятливо провести з дітьми або за читанням розвиваючої книги.

Четвер – день мудрого Юпітера, що несе удачу. Одяг жовтого кольору притягне удачу у ваші справи та допоможе ухвалювати мудрі рішення.

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