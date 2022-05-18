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Астрологія

Гороскоп на 19 мая: отложите поездки и найдите время для уборки

19 мая 2022, 00:55
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп на 19 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 19 мая рекомендует заняться уборкой и обучением, а вечер провести с книгой.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, 19 мая имеет смешанные энергии. Большая их часть направлена на достижение своих целей любыми путями, не смотря на сопротивление.

— Сегодня вы можете почувствовать прилив сил и решительности, упорства и бесстрашия. Главное, чтобы эти качества в итоге были обращены в созидание.

День располагает к борьбе с врагами и отстаивании своей позиции. В бытовом плане такой день благоприятно посвятить уборке и чистке дома или рабочего места, или занятию спортом.

Благоприятный день для обучения, для покупки образовательных курсов и семинаров, для общения с мудрыми и опытными людьми.

Также хроший день для представителей индустрии красоты и развлечений, учителей и музыкантов, военных и экспертов по вооружению.

А вот для поездок день сегодня не самый подходящий.

Вечер благоприятно провести с детьми или за чтением развивающей книги.

Четверг — день мудрого и несущего удачу Юпитера. Одежда желтого цвета притянет удачу в ваши дела и поможет принимать мудрые решения.

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