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Астрологія

Гороскоп на 17 травня: забудьте про депресію і не ведіться на провокації

17 Травня 2022, 00:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп на 17 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 17 травня сприятливий до поїздок і рекомендує не привертати зайвої уваги до себе в компанії.

За словами астролога Дмитра Вартаняна, цей день має напружені енергії. Сьогодні краще не розпочинати нічого нового, краще займіться поточними справами та завданнями.

17 травня сприяє різким і безкомпромісним справам і вчинкам, тому у відносинах будьте усвідомлені. Не ведіться на провокації та з’ясовування стосунків, якщо цього не потребує ситуація чи відновлення справедливості.

Сприятливо сьогодні займатися адміністративною діяльністю, надання допомоги навколишнім, особливо літнім людям.

Як би не хотілося цього дня бути в центрі уваги, краще відмовитись від цього. Натомість зверніть увагу на турботу про близьких людей і сім’ї.

Чого точно сьогодні не варто робити, так це перебувати в депресії та невдоволенні. Намагайтеся знайти причини для гарного настрою та ресурсного стану.

День не сприятливий до поїздок і великих покупок. Вечір краще провести із сім’єю.

Вівторок – день активного та войовничого Марсу. Одяг червоного кольору допоможе сконцентруватися, і спрямувати надмірну енергію не на руйнування та конфлікти, а на роботу та творення.

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