Нерідко володарки шевелюри перед походом до салону заглядають у місячний календар стрижок, і не дарма. Небесне світило впливає на зростання та якість волосся, тому краще переконатися, коли сприятливий день для зміни іміджу, а коли – ні.

Детальний місячний календар стрижок на травень 2022 – далі в матеріалі.

Астропрогноз на 1 травня

Стрижка у фазу зростаючого Місяця прискорить ріст волосся. Фарбувати волосся в цей день краще природними барвниками, також можна поекспериментувати із формою зачіски.

Астропрогноз на 2 травня

Сприятливий день для зміни довжини. Зачіску сьогодні не варто ускладнювати.

Астропрогноз на 3 травня

Несприятливий день для походу в салон. У цей період краще відмовитися від стрижки, фарбування та експериментів.

Астропрогноз на 4 травня

Нова стрижка подарує вам натхнення та додасть сил. Можна пофарбувати волосся у світлий тон, але лише натуральними барвниками.

Астропрогноз на 5 травня

Після стрижки в цей день волосся почне швидше рости, а корені зміцняться. Фарбувати волосся не варто.

Астропрогноз на 6 травня

Цей день є позитивним для зміни іміджу. Можна змінити стрижку, колір, зачіску – краще зробити кучері.

Астропрогноз на 7 травня

У цей день варто відмовитися від будь-якого кардинального впливу на волосся, оскільки він позначиться несприятливо. Фарбувати шевелюру також не потрібно.

Астропрогноз на 8 травня

Якщо хочете, щоб волосся стало рости швидше, зістрижіть кінчики. Фарбування волосся в природні відтінки відштовхне від вас негативні емоції.

Астропрогноз на 9 травня

Нейтральний час для стрижки та фарбування.

Астропрогноз на 10 травня

Стрижка цього дня несприятлива. Якщо хочете експериментів, можна пофарбувати волосся натуральними барвниками, наприклад, хною.

Астропрогноз на 11 травня

Чудовий день для походу в салон та зміни іміджу. Сьогодні ви можете оновити свою стрижку, зробити нову зачіску чи пофарбувати волосся. Зачіска в цей день має бути ретельно продуманою.

Астропрогноз на 12 травня

Стрижка волосся сприятливо позначиться на вашому стані, як і будь-яка інша взаємодія з ним.

Астропрогноз на 13 травня

Фарбувати волосся в цей період небажано, а до зачіски необхідно поставитися відповідально. Якщо не можете скасувати похід до перукаря, то віддайте перевагу оздоровчим та поживним процедурам.

Астропрогноз на 14 травня

Стрижка 14 травня негативно позначиться на душевному спокої. Зачіска сьогодні має бути не химерною та природною. Цього дня можна зробити оздоровчі процедури.

Астропрогноз на 15 травня

Несприятливий день для будь-яких маніпуляцій із волоссям.

Астропрогноз на 16 травня

Відмовтеся від стрижки в цей період, але можете пофарбувати волосся в темний відтінок натуральними барвниками.

Астропрогноз на 17 травня

Стрижка 17 травня позначиться на зростанні волосся – воно сповільниться, проте корені зміцняться. Сьогодні можна пофарбувати волосся у світлий чи рудий відтінок.

Астропрогноз на 18 травня

Якщо хочете зберегти зачіску довше – підстрижіть волосся, проте знайте, що ріст його сповільниться. Пофарбувати шевелюру можна лише в той колір, який ви вже мали.

Астропрогноз на 19 травня

Несприятливий день для стрижки. Зачіска має бути простою, також варто частіше розчісувати волосся.

Астропрогноз на 20 травня

Нова стрижка цього дня надасть гарного настрою. Фарбування волосся краще відкласти.

Астропрогноз на 21 травня

Сприятливий день для маніпуляцій із шевелюрою. Також позитивно позначиться фарбування у світлий тон.

Астропрогноз на 22 травня

Сьогодні добре пройде фарбування, а також оздоровчі та поживні процедури.

Астропрогноз на 23 травня

Стрижка сьогодні протипоказана. Якщо хочете пофарбувати волосся, то нехай це зробить хтось із близьких людей. Позитивно на настрій вплине завивка.

Астропрогноз на 24 травня

Несприятливий день для будь-яких маніпуляцій із волоссям. Стригти волосся можна, але це сповільнить його зростання.

Астропрогноз на 25 травня

Варто відмовитись від походу в салон.

Астропрогноз на 26 травня

Несприятливий день для зміни довжини. Якщо у вас запланований візит до перукаря, віддайте перевагу поживним процедурам.

Астропрогноз на 27 травня

Сміливо вирушайте в салон. Сьогодні можна і потрібно проводити маніпуляції з волоссям – зміна кольору, зачіски, довжини, позитивно позначиться все.

Астропрогноз на 28 травня

Можна трохи змінити колір волосся. Зачісці слід віддати перевагу простій і невигадливій.

Астропрогноз на 29 травня

Хочете підстригтися – стрижіться, але від фарбування відмовтеся.

Астропрогноз на 30 травня

Не рекомендується зістригати волосся, фарбування також завдасть безлічі незручностей.

Астропрогноз на 31 травня

Зміна довжини сьогодні прискорить зростання волосся, а фарбування принесе грошовий прибуток. У цей період можна експериментувати з формою, кольором та довжиною.