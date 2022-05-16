Гороскоп на 17 мая располагает к поездкам и рекомендует не привлекать излишнего внимания к себе в компании.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, день имеет напряженные энергии. Сегодня лучше не начинать ничего нового, лучше займитесь текущими делами и задачами.

17 мая располагает к резким и бескомпромиссным делам и поступкам, поэтому в отношениях будьте осознанны. Не ведитесь на провокации и выяснение отношений, если этого не требует ситуация или восстановление справедливости.

Благоприятно сегодня заниматься административной деятельностью, оказанию помощи окружающим, в особенности пожилым людям.

Как бы не хотелось в этот день быть в центре внимания, лучше отказаться от этого. Вместо этого направьте все свое внимание на заботу о близких людях и семье.

Чего точно сегодня не стоит делать, так это пребывать в депрессии и недовольстве. Постарайтесь найти причины для хорошего настроения и ресурсного состояния.

День не располагает к поездкам и крупным покупкам. Вечер лучше провести с семьей.

Вторник — день активного и воинственного Марса. Одежда красного цвета поможет сконцентрироваться, и направить избыточную энергию не на разрушение и конфликты, а на работу и созидание.