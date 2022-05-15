Гороскоп на 16 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 16 травня радить провести день у спокої і зайнятися освітою.

16 травня буде місячне затемнення. За словами астролога Дмитра Вартаняна, у цей день краще відкласти вирішення важливих справ, підписання нових договорів або контрактів, фінансові вкладення та покупки великих речей.

Краще провести день у спокої, у роздумах про життя, у спостереженнях за ним. Дуже сприятливо зайнятися медитацією. Але якщо у вас запланована робоча діяльність, то присвятіть день поточним завданням та обов’язкам.

Сьогодні хороший день для освіти та саморозвитку, для роботи у групі та для наукових досліджень.

Дотримуйтесь балансу між інтересами інших людей і вашими. Сьогоднішній день сприяє роботі на благо групі або колективу, в якому ви працюєте.

У якому оточенні чи ситуаціях ви б не знаходилися, несіть у світ все найсвітліше, що у вас є. Можна сміливо сказати, що це головне завдання дня.

Понеділок – день Місяця. Білий, сірий і світло-блакитний колір в одязі допоможуть врівноважити почуття та посилять інтуїцію.