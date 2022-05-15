Гороскоп на 16 мая советует провести день в спокойствии и заняться образованием.
16 мая будет лунное затмение. По словам астролога Дмитрия Вартаняна, в этот день лучше отложить решение важных дел, подписание новых договоров или контрактов, финансовые вложения и покупки крупных вещей.
Лучше провести день в спокойствии, в размышлениях о жизни, в наблюдениях за ней. Очень благоприятно заняться медитацией. Но если у вас запланирована рабочая деятельность, то посвятите день текущим задачам и обязанностям.
Сегодня хороший день для образования и саморазвития, для работы в группе и для научных исследований.
Соблюдайте баланс между интересами других людей и вашими. Сегодняшний день располагает к работе на благо группе или коллективу, в котором вы работаете.
В каком бы окружении или ситуациях вы не находились, несите в мир все самое светлое, что у вас есть. Можно сказать, что это главная задача дня.
Понедельник — день Луны. Белый, серый и светло-голубой цвет в одежде помогут уравновесить чувства и усилят интуицию.