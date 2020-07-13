У вівторок, гороскоп на 14 липня 2020 розповідає, що робити, якщо тиждень розпочався, ви вже наситились життям, а на вас насуваються все нові справи.

Гороскоп на 14 липня за картами таро починається Десяткою жезлів і її попередженням: ви тягнете на собі забагато.

Ця карта про те, що важка праця може призвести до неймовірних досягнень, але з великою ймовірністю до того часу, як вони стануться, ви вже виснажитесь. Згорите, як трава у місті, яка ще у червні встигла пожовкнути.

А чому так: Сімка чаш каже так тому, що хочеться одразу і всього. Щоб як у фільмах Гая Річі, але без мафії і невдач, а щоб одразу все стильно та круто. Хочеться і добре попрацювати, і у стосунки, і з друзями, і якраз День взяття Бастилії у календарі – як не відсвяткувати, хороше ж свято. У результаті стільки планів і бажань, що всі вони у реальність не вміщаються.

Доводиться страждати, і Бастилія так і стоїть, не відсвяткована, котрий вже рік.

І ось порада, яку варто послухати, побачивши у гороскопі на 14 липня.

Перевернутий Ієрофант – карта про те, як правила, перевірені методики, чужі цінності і взагалі авторитети (включаючи календар, який каже, що відзначати) варто сьогодні відсунути у бік.

Почніть не з найважливішого, а з того, до чого лежить серце. Подивіться на всі свої справи і скільки з них ви плануєте робити тому, що так треба. А потім перепишіть план, залиште у ньому те, що хочете і вважаєте потрібним. Можна не лише сьогодні, можна так робити завжди.

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З’являться нові завдання у сфері особистих взаємин і матеріального забезпечення сім’ї.

Джерело: А как вам такой расклад