На думку езотериків, головним арканом майбутнього року стане Сила – восьмий старший аркан Таро.

У колоді Вейта, яка вважається класичною, на карті Сили намальована людина, яка розкриває пащу лева. Над нею зображується символ нескінченності.

Вважається, що він вказує, що всі процеси у світі циклічні, а людина – початок світу і його кінець.

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На думку тарологів, цифра 8 є однією з найпотужніших, тому 2024 рік принесе нам велику кількість енергії.

Що означає карта Таро Сила

Якщо Сила випадає людині в розкладі, це означає, що вирішувати питання доведеться, спираючись на пристрасні почуття. Карта попереджає того, хто ставить запитання, що йому настав час бути безстрашним, упевненим у собі та ініціативним.

Таку енергію має восьмий аркан – послання карти в тому, що людині доведеться задіяти на шляху до мети всі можливі ресурси, але не менш важливо, що вона муситиме взяти під контроль свого внутрішнього звіра.

Що віщує восьмий аркан Таро у 2024 році

У майбутньому році карта Сила обіцяє особливу удачу тим, хто народився під цим арканом, обіцяючи, що їхня сила стане вдвічі потужнішою.

Також удача супроводжуватиме тих, кого будь-яким чином супроводжує вісімка – тобто якщо цифру містить:

номер телефону;

адреса будинку;

дата народження;

номер автомобіля.

Карта Сила як символ року попереджає, що у вас може виникнути бажання:

радикально змінити життєвий курс;

розвивати своє тіло;

зміцнити дух;

знайти застосування своїм здібностям і талантам;

відстоювати свої переконання.

Аркан обіцяє, що рік може випробувати вашу витривалість, та водночас сил у вас буде для цього цілком достатньо. Головне бути стійким – і духовно, й фізично.

Також вельми високий шанс пристрасного роману та бурхливих почуттів.

Аркан Сила – порада карти

За рекомендаціями тарологів, головне – проявити яскравість, рішучість і волю до свободи. Не бійтеся проявляти себе – пробуйте в нових ролях, міняйте імідж, виходьте на публіку і наважуйтеся зробити те, що вас завжди лякало.

Якщо знадобиться – гарчіть, як лев, охороняйте свої кордони і зберігайте контроль над своїм життям. Словом, просто будьте самим собою, а аркан дасть вам для цього енергії – стільки, скільки буде потрібно.