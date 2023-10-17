На думку езотериків, головним арканом майбутнього року стане Сила – восьмий старший аркан Таро.
У колоді Вейта, яка вважається класичною, на карті Сили намальована людина, яка розкриває пащу лева. Над нею зображується символ нескінченності.
Вважається, що він вказує, що всі процеси у світі циклічні, а людина – початок світу і його кінець.
На думку тарологів, цифра 8 є однією з найпотужніших, тому 2024 рік принесе нам велику кількість енергії.
Що означає карта Таро Сила
Якщо Сила випадає людині в розкладі, це означає, що вирішувати питання доведеться, спираючись на пристрасні почуття. Карта попереджає того, хто ставить запитання, що йому настав час бути безстрашним, упевненим у собі та ініціативним.
Таку енергію має восьмий аркан – послання карти в тому, що людині доведеться задіяти на шляху до мети всі можливі ресурси, але не менш важливо, що вона муситиме взяти під контроль свого внутрішнього звіра.
Що віщує восьмий аркан Таро у 2024 році
У майбутньому році карта Сила обіцяє особливу удачу тим, хто народився під цим арканом, обіцяючи, що їхня сила стане вдвічі потужнішою.
Також удача супроводжуватиме тих, кого будь-яким чином супроводжує вісімка – тобто якщо цифру містить:
- номер телефону;
- адреса будинку;
- дата народження;
- номер автомобіля.
Карта Сила як символ року попереджає, що у вас може виникнути бажання:
- радикально змінити життєвий курс;
- розвивати своє тіло;
- зміцнити дух;
- знайти застосування своїм здібностям і талантам;
- відстоювати свої переконання.
Аркан обіцяє, що рік може випробувати вашу витривалість, та водночас сил у вас буде для цього цілком достатньо. Головне бути стійким – і духовно, й фізично.
Також вельми високий шанс пристрасного роману та бурхливих почуттів.
Аркан Сила – порада карти
За рекомендаціями тарологів, головне – проявити яскравість, рішучість і волю до свободи. Не бійтеся проявляти себе – пробуйте в нових ролях, міняйте імідж, виходьте на публіку і наважуйтеся зробити те, що вас завжди лякало.
Якщо знадобиться – гарчіть, як лев, охороняйте свої кордони і зберігайте контроль над своїм життям. Словом, просто будьте самим собою, а аркан дасть вам для цього енергії – стільки, скільки буде потрібно.