По мнению эзотериков, главным арканом будущего года станет Сила – восьмой старший аркан Таро.
В колоде Уэйта, которая считается классической, на карте Силы нарисован человек, который раскрывает пасть льва. Над ним изображается символ бесконечности.
Считается, что он указывает, что все процессы в мире цикличны, и человек – начало мира и его конец.
По мнению тарологов, цифра 8 является одной из самых мощных, поэтому 2024 год принесет нам большое количество энергии.
Что означает карта Таро Сила
Если Сила выпадает человеку в раскладе, это означает, что решать вопросы придется, опираясь на страстные чувства. Карта предупреждает вопрошающего, что ему пришло время быть бесстрашным, уверенным в себе и инициативным.
Такова энергия у восьмого аркана – послание карты в том, что человеку придется задействовать на пути к цели все возможные ресурсы, но не менее важно, что он должен будет взять под контроль своего внутреннего зверя.
Что предвещает восьмой аркан Таро в 2024 году
В будущем году карта Сила сулит особую удачу тем, кто родился под этим арканом, и обещает, что их сила станет вдвое мощнее.
Также удача будет сопутствовать тем, кого каким-либо образом сопровождает восьмерка – то есть, если цифру содержит:
- номер телефона;
- адрес дома;
- дата рождения;
- номер автомобиля.
Карта Сила в качестве символа года предупреждает, что у вас может возникнуть желание:
- радикально сменить жизненный курс;
- развивать свое тело;
- укрепить дух;
- найти применение своим способностям и талантам;
- отстаивать свои убеждения.
Аркан обещает, что год может испытать вашу выносливость, но при этом сил у вас будет для этого вполне достаточно. Главное быть стойким – и духовно, и физически.
Также весьма высок шанс страстного романа и бурлящих чувств.
Аркан Сила – совет карты
По рекомендациям тарологов, главное – проявить яркость, решительность и волю к свободе. Не бойтесь проявлять себя – пробуйте в новых ролях, меняйте имидж, выходите на публику и решайтесь сделать то, что вас всегда пугало.
Если понадобится – рычите, как лев, охраняет свои границы и сохраняйте контроль над своей жизнью. Словом, просто будьте самим собой, и аркан даст вам для этого энергии – столько, сколько потребуется.