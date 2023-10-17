По мнению эзотериков, главным арканом будущего года станет Сила – восьмой старший аркан Таро.

В колоде Уэйта, которая считается классической, на карте Силы нарисован человек, который раскрывает пасть льва. Над ним изображается символ бесконечности.

Считается, что он указывает, что все процессы в мире цикличны, и человек – начало мира и его конец.

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По мнению тарологов, цифра 8 является одной из самых мощных, поэтому 2024 год принесет нам большое количество энергии.

Что означает карта Таро Сила

Если Сила выпадает человеку в раскладе, это означает, что решать вопросы придется, опираясь на страстные чувства. Карта предупреждает вопрошающего, что ему пришло время быть бесстрашным, уверенным в себе и инициативным.

Такова энергия у восьмого аркана – послание карты в том, что человеку придется задействовать на пути к цели все возможные ресурсы, но не менее важно, что он должен будет взять под контроль своего внутреннего зверя.

Что предвещает восьмой аркан Таро в 2024 году

В будущем году карта Сила сулит особую удачу тем, кто родился под этим арканом, и обещает, что их сила станет вдвое мощнее.

Также удача будет сопутствовать тем, кого каким-либо образом сопровождает восьмерка – то есть, если цифру содержит:

номер телефона;

адрес дома;

дата рождения;

номер автомобиля.

Карта Сила в качестве символа года предупреждает, что у вас может возникнуть желание:

радикально сменить жизненный курс;

развивать свое тело;

укрепить дух;

найти применение своим способностям и талантам;

отстаивать свои убеждения.

Аркан обещает, что год может испытать вашу выносливость, но при этом сил у вас будет для этого вполне достаточно. Главное быть стойким – и духовно, и физически.

Также весьма высок шанс страстного романа и бурлящих чувств.

Аркан Сила – совет карты

По рекомендациям тарологов, главное – проявить яркость, решительность и волю к свободе. Не бойтесь проявлять себя – пробуйте в новых ролях, меняйте имидж, выходите на публику и решайтесь сделать то, что вас всегда пугало.

Если понадобится – рычите, как лев, охраняет свои границы и сохраняйте контроль над своей жизнью. Словом, просто будьте самим собой, и аркан даст вам для этого энергии – столько, сколько потребуется.