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Енергетична реконструкція: мольфар побачив, чи стане Україна членом ЄС за два роки

30 Травня 2023, 08:57
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Чи стане Україна членом ЄС у найближчі два роки

Євросоюз хоче прийняти Україну до європейської родини, однак зробити це просто зараз не може через багато аспектів, які натикаються на свідомість людей.

Про перспективи членства України в ЄС у найближчі два роки мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Питання не в тому, приймуть чи ні, але поки що ми перебуваємо у закритому просторі. У нас війна. Ми повинні розуміти, що вони приймуть нас тільки після завершення війни, – пояснив він.

Водночас Гордєєв висловив 100% впевненість у тому, що зараз іде енергетична реконструкція України.

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Україна-ЄС
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