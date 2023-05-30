Євросоюз хоче прийняти Україну до європейської родини, однак зробити це просто зараз не може через багато аспектів, які натикаються на свідомість людей.

Про перспективи членства України в ЄС у найближчі два роки мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Питання не в тому, приймуть чи ні, але поки що ми перебуваємо у закритому просторі. У нас війна. Ми повинні розуміти, що вони приймуть нас тільки після завершення війни, – пояснив він.

Водночас Гордєєв висловив 100% впевненість у тому, що зараз іде енергетична реконструкція України.