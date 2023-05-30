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Энергетическая реконструкция: мольфар увидел, станет ли Украина членом ЕС через два года

30 мая 2023, 08:57
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Чи стане Україна членом ЄС у найближчі два роки

Евросоюз хочет принять Украину в европейскую семью, однако сделать это прямо сейчас не может из-за многих аспектов, которые натыкаются на сознание людей.

О перспективах членства Украины в ЕС в ближайшие два года мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— Вопрос не в том, примут или нет, но пока мы находимся в закрытом пространстве. У нас война. Мы должны понимать, что они примут нас только после завершения войны, — пояснил он.

В то же время Гордеев выразил 100% уверенность в том, что сейчас идет энергетическая реконструкция Украины.

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