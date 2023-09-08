Диявол із Росії нікуди не піде! Мольфар побачив, що роблять шамани з Путіним

Диктатор Володимир Путін досить часто вдається до допомоги шаманів. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Він звертається до шаманів, ворожок, старців. Він сильно боїться і переживає за себе. Вони його тримають енергетично, піднімають і захищають, – пояснив він.

За словами Гордєєва, з Путіним також працює дуже багато психологів і психіатрів, які розробляють різні ідеї. Неабиякий вплив на мозок диктатора чинять езотерика, парапсихологія та містика.

– Якщо подивитися на їхні православні канали, де сидять ченці та розказують, що “Україну треба вирізати”, то можна зрозуміти, що на чолі держави сидить антихрист, який дає вказівки всім цим людям. Можете уявити, як одна людина може енергетично впливати на цілу націю. Так було з Гітлером, так було зі Сталіним, і так Путін зробив із собою. Але ми всі прекрасно пам’ятаємо, яка доля чекала на них – смерть. Ми маємо пам’ятати, що диявол із Росії нікуди не піде. Смерть Путіна не обов’язково змінить ситуацію у Росії. Ця ненависть передається генами, – додав мольфар.