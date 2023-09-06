Російська еліта нічого не зробить з президентом РФ Володимиром Путіним, впевнений мольфар і таролог Макс Гордєєв.

Каже, в них нема ні влади, ні сил, ні енергії, щоб щось із ним зробити.

– Путін – це люцифер у своєму такому форматі. Його дістати неможливо, за ним стоїть дуже велика кількість його відданих. Вся еліта боїться Путіна, його команди і того, що з ними буде. Яка б вона не була, скільки ми вже знаємо ситуацій, що Путін замовляв якихось олігархів, яких розстрілювали на місці і казали, що це вони самі себе перестріляли, – зазначив мольфар.

Додає, кривавий диктатор веде себе рівно так, як предшественники до нього – Гітлер, Ленін, адже він великий їхній фанат. Його поведінка це їхня історія в сучасному виконані.

– Нічого не буде, але карта Справедливості все одно випадає на нього, це говорить про те, що карма прийде у важкій хвилі. Всесвіт не завжди одразу дає те, що людина відбиває, інколи деякі люди взагалі нічого не отримують при житті, – наголосив Гордєєв.

Також мольфар попередив українців про важкий приліт. Він назвав число, на яке варто звернути увагу та бути особливо обережними.