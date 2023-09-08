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Дьявол из России никуда не уйдет! Мольфар увидел, что делают шаманы с Путиным

8 сентября 2023, 18:48
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
чи справді путін звертається до шаманів і шо вони з ним роблять

Диктатор Владимир Путин довольно часто прибегает к помощи шаманов. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— Он обращается к шаманам, гадалкам, старцам. Он сильно боится и переживает за себя. Они его держат энергетически, поднимают и защищают, — пояснил он.

По словам Гордеева, с Путиным также работает очень много психологов и психиатров, которые разрабатывают различные идеи. Большое влияние на мозг диктатора оказывают эзотерика, парапсихология и мистика.

— Если посмотреть на их православные каналы, где сидят монахи и рассказывают, что “Украину надо вырезать”, то можно понять, что во главе государства сидит антихрист, который дает указания всем этим людям. Можете представить, как один человек может энергетически влиять на целую нацию. Так было с Гитлером, так было со Сталиным, и так Путин сделал с собой. Но мы все прекрасно помним, какая судьба ждала их — смерть. Мы должны помнить, что дьявол из России никуда не уйдет. Смерть Путина не обязательно изменит ситуацию в России. Эта ненависть передается генами, — добавил мольфар.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Владимир Путин
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