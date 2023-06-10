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Думають, перед ким падати на коліна. Мольфар побачив підготовку РФ до революції

10 Червня 2023, 15:15
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Думають, перед ким падати на коліна. Мольфар побачив підготовку РФ до революції

На Росію чекає революція – домовленості про переворот, який допоможе зруйнувати путінський режим, уже йдуть. Про це мольфар Макс Гордєєв заявив в ефірі Ранку у великому місті.

За словами Гордєєва, карта перевернутої колісниці символізує втрату енергії, яка могла б допомогти у військовому аспекті.

– Зараз Росія йде до того, щоб мати своєрідний переворот, який зруйнує весь режим. Така своєрідна коаліція через Двійку кубків символізує, що хтось із кимось уже домовляється про переворот. Йдуть переговори з відомими людьми, політиками, щоб захопити владу, – каже він.

Мольфар переконаний, найголовніше для росіян зараз – придумати план відступу.

– Усі розуміють, що Путіну залишилось недовго і він зникне. І от такі люди помалу з’являються і вже думають, перед ким будуть падати на коліна і що казати, – зауважив Гордєєв.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Росія
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