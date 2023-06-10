Россию ждет революция — договоренности о перевороте, который поможет разрушить путинский режим, уже идут. Об этом мольфар Макс Гордеев заявил в эфире Утра в большом городе.

По словам Гордеева, карта перевернутой колесницы символизирует потерю энергии, которая могла бы помочь в военном аспекте.

— Сейчас Россия идет к тому, чтобы иметь своеобразный переворот, который разрушит весь режим. Такая своеобразная коалиция через Двойку кубков символизирует, что кто-то с кем-то уже договаривается о перевороте. Идут переговоры с известными людьми, политиками, чтобы захватить власть, — говорит он.

Мольфар убежден, самое главное для россиян сейчас — придумать план отступления.

— Все понимают, что Путину осталось недолго и он исчезнет. И вот такие люди понемногу появляются и уже думают, перед кем будут падать на колени и что говорить, — отметил Гордеев.