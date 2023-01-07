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Дозвольте собі відпочити: гороскоп на 8 січня 2023 року

7 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 8 січня 2023 року прогнозує сприятливий для усього день, але перешкоди все ж таки можуть виникнути.

Враховуючи календарний вихідний, дозвольте собі відпочити. Якщо у вас сьогодні робочий день, займайтеся буденними трудовими справами, не варто прагнути підкорити кар’єрні вершини.

За прогнозом університету Нікіфорових, 8 січня час подумати, де у вашому найближчому оточенні розташоване місце сили.

Зараз дивляться

Подумайте про те місце, яке наповнює вас і до якого ви можете потрапити зараз. Воно може бути в межах вашого міста або за його межами, а може бути на сусідній вулиці — рушайте туди і підзарядіться енергією для майбутніх звершень. Хоча б уявіть себе там, пригадайте ці відчуття, спробуйте наповнитися.

Сьогодні можна поностальгувати та згадати свої шкільні, студентські роки — зателефонувати, поспілкуватися чи навіть зустрітися з однокласниками.

Згідно з гороскопом на 8 січня, у цей день можна:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.
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