Гороскоп на 8 січня 2023 року прогнозує сприятливий для усього день, але перешкоди все ж таки можуть виникнути.

Враховуючи календарний вихідний, дозвольте собі відпочити. Якщо у вас сьогодні робочий день, займайтеся буденними трудовими справами, не варто прагнути підкорити кар’єрні вершини.

За прогнозом університету Нікіфорових, 8 січня час подумати, де у вашому найближчому оточенні розташоване місце сили.

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Подумайте про те місце, яке наповнює вас і до якого ви можете потрапити зараз. Воно може бути в межах вашого міста або за його межами, а може бути на сусідній вулиці — рушайте туди і підзарядіться енергією для майбутніх звершень. Хоча б уявіть себе там, пригадайте ці відчуття, спробуйте наповнитися.

Сьогодні можна поностальгувати та згадати свої шкільні, студентські роки — зателефонувати, поспілкуватися чи навіть зустрітися з однокласниками.

Згідно з гороскопом на 8 січня, у цей день можна: