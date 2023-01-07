Гороскоп на 8 января 2023 года прогнозирует благоприятный для всего день, но препятствия все же могут возникнуть.

Учитывая календарный выходной, позвольте себе отдохнуть. Если у вас сегодня рабочий день, занимайтесь обычными трудовыми делами, не стоит стремиться покорить карьерные вершины.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 8 января пора подумать, где в вашем ближайшем окружении расположено место силы.

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Подумайте о том месте, которое наполняет вас и в которое вы можете попасть сейчас. Оно может быть в пределах вашего города или за его пределами, а может быть на соседней улице – отправьтесь туда и подзарядитесь энергией для будущих свершений. Хотя бы представьте себя там, вспомните эти ощущения, попробуйте наполниться.

Сегодня можно поностальгировать и вспомнить свои школьные, студенческие годы — позвонить, пообщаться или даже встретиться с одноклассниками.

Согласно гороскопу на 8 января, в этот день можно: