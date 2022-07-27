ЗСУ скоро підуть у контрнаступ. Нумеролог Владислав Грицай та таролог Костянтин Дяченко за допомогою карт таро дали прогнози на ключові моменти війни.

– Карти показали, що буде масовий рух техніки. На жаль, це ще не вся, яка потрібна для наступу. Але на підході щось важке – можливо, це стосується озброєння. Карта Королева Кубків говорить про те, що є емоційний настрій на контратаку, а загальний розклад показав, що це станеться у середині серпня.

І хоча карти показали дрібну нерішучість, це незабаром зміниться – протягом двох тижнів варто очікувати на нові домовленості та партнерства з Європою. Це стосується фінансової допомоги та підтримки озброєнням.

Експерти впевнені – контратака на Півдні України перейде із серпня на вересень. Розклад показав повернення та ремонтні роботи – нам доведеться відновлювати все те, що знищили окупанти за ці місяці.

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