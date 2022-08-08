Нумеролог Владислав Грицай и таролог Константин Дяченко с помощью карт таро узнали вероятность повторного нападения на Киев.

— Расклад показал, что нам не стоит рассчитывать, что они будут думать о повторном наступлении на столицу. Выбора в нашу сторону не будет. Также можем видеть, что дороги сюда замедляются.

По мнению астрологов, это связано с нашим новым оружием, которое защищает небо. Скорее всего, они нацелены на правый берег столицы, но это очень маловероятно. Карты показали, что речь идет о планах, которые не подразумевают активные действия.

— Конечно, где-то там в далеких планах есть мысли о нападении на Киев, но очевидно, что пока это не в приоритете врага. Есть в РФ установка, что руководство потом вернется к этому вопросу. Отличный расклад, я думаю, что Киев под защитой.

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