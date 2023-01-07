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Доленосні знайомства і час нових стартів: що приготував повний місяць 7 січня

7 Січня 2023, 14:52
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
повний місяць
Джерело: Depositphotos

Гороскоп на повний місяць 7 січня для всіх знаків зодіаку ексклюзивно для Фактів ICTV склала ясновидиця, переможниця 21 сезону Битви екстрасенсів Жаля Алекперова.

  • Овни

Уважно перевіряйте всю інформацію, яка до вас надходить. Вас можуть ввести в оману. А тому є велика ймовірність зробити поспішні висновки, ґрунтуючись на хибних фактах.

  • Тельці

Цей період для Тельців – час внутрішніх змін. Багато представників знака відкриють у собі нові таланти та приховані здібності. Головне – не зупинятись, якщо щось не вийшло з першого разу.

Зараз дивляться
  • Близнюки

Повний місяць для Близнюків – вдалий період, щоб зайнятися творчою діяльністю або досягти успіху у професійній сфері. Натхнення супроводжуватиме вас у всіх починаннях. Не проґавте цей момент!

  • Раки

Зірки радять Ракам триматися подалі від різноманітних авантюр. Особливо якщо вони пов’язані з фінансами. Є велика ймовірність фінансових втрат. Щодо особистої сфери, то тут самотнім серцям зірки обіцяють романтику. Цілком імовірне доленосне знайомство.

  • Леви

Не варто нав’язувати свою думку близьким людям. Нині невелика суперечка легко може перерости у серйозний конфлікт. До того ж зірки радять прислухатися до думки навколишніх, щоб уникнути неприємних помилок.

  • Діви

Повний місяць для Дів – час нових стартів. Зараз у ваші вітрила дутиме попутний вітер. Головне – зробити перший крок. У сфері особистих стосунків сімейним представникам знака зірки обіцяють гармонію. Ви легко зможете подолати давні розбіжності зі своєю половинкою.

  • Терези

Звертайте увагу на підказки, які дає вам доля. Наразі є велика ймовірність віщих снів. Крім того, ваша інтуїція працюватиме на максимумі. А тому, ухвалюючи важливі рішення, варто керуватися тим, що говорить внутрішній голос.

  • Скорпіони

Повний місяць обіцяє Скорпіонам позитивні зміни у фінансовій сфері. У вас може з’явитися додаткове джерело доходів. А ось в особистому житті зірки радять бути стриманішими. Зараз розташування небесних тіл може підштовхнути вас до надмірної категоричності та впертості. Звідси – неминучі суперечки та конфлікти з близькими.

  • Стрільці

У цей період зірки пророкують багатьом Стрільцям нові перспективи. Представники знака можуть зустріти людей, які позитивно вплинуть на вирішення багатьох важливих питань. У справах любовних одиноких знаків можливі нові зустрічі. Будьте уважні і не відмовляйтеся від виходів у світ.

  • Козороги

У цей період Козороги зіштовхнуться із внутрішніми протиріччями. Різні способи вирішення однієї і тієї ж проблеми і необхідність зробити вибір – все це може ввести представників знака в ступор. Але тут не варто кидатися у крайнощі. Найкращий спосіб – звернутися за порадою до близьких людей.

  • Водолії

У цей період багато Водоліїв займуться новими для себе видами діяльності. Ймовірно, бажання змінити обстановку буде дуже сильним. І тут нове хобі – чудовий варіант. А от із серйозними рішеннями на кшталт переїзду чи зміни професії поспішати не треба. Можете зробити помилку.

  • Риби

Повний місяць додасть багатьом Рибам впевненості у собі. А тому ті ситуації, які раніше здавалися непереборними перешкодами на шляху, зараз стануть для вас звичайним завданням, яке потрібно вирішити.

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