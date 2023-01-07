Гороскоп на повний місяць 7 січня для всіх знаків зодіаку ексклюзивно для Фактів ICTV склала ясновидиця, переможниця 21 сезону Битви екстрасенсів Жаля Алекперова.

Овни

Уважно перевіряйте всю інформацію, яка до вас надходить. Вас можуть ввести в оману. А тому є велика ймовірність зробити поспішні висновки, ґрунтуючись на хибних фактах.

Тельці

Цей період для Тельців – час внутрішніх змін. Багато представників знака відкриють у собі нові таланти та приховані здібності. Головне – не зупинятись, якщо щось не вийшло з першого разу.

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Близнюки

Повний місяць для Близнюків – вдалий період, щоб зайнятися творчою діяльністю або досягти успіху у професійній сфері. Натхнення супроводжуватиме вас у всіх починаннях. Не проґавте цей момент!

Раки

Зірки радять Ракам триматися подалі від різноманітних авантюр. Особливо якщо вони пов’язані з фінансами. Є велика ймовірність фінансових втрат. Щодо особистої сфери, то тут самотнім серцям зірки обіцяють романтику. Цілком імовірне доленосне знайомство.

Леви

Не варто нав’язувати свою думку близьким людям. Нині невелика суперечка легко може перерости у серйозний конфлікт. До того ж зірки радять прислухатися до думки навколишніх, щоб уникнути неприємних помилок.

Діви

Повний місяць для Дів – час нових стартів. Зараз у ваші вітрила дутиме попутний вітер. Головне – зробити перший крок. У сфері особистих стосунків сімейним представникам знака зірки обіцяють гармонію. Ви легко зможете подолати давні розбіжності зі своєю половинкою.

Терези

Звертайте увагу на підказки, які дає вам доля. Наразі є велика ймовірність віщих снів. Крім того, ваша інтуїція працюватиме на максимумі. А тому, ухвалюючи важливі рішення, варто керуватися тим, що говорить внутрішній голос.

Скорпіони

Повний місяць обіцяє Скорпіонам позитивні зміни у фінансовій сфері. У вас може з’явитися додаткове джерело доходів. А ось в особистому житті зірки радять бути стриманішими. Зараз розташування небесних тіл може підштовхнути вас до надмірної категоричності та впертості. Звідси – неминучі суперечки та конфлікти з близькими.

Стрільці

У цей період зірки пророкують багатьом Стрільцям нові перспективи. Представники знака можуть зустріти людей, які позитивно вплинуть на вирішення багатьох важливих питань. У справах любовних одиноких знаків можливі нові зустрічі. Будьте уважні і не відмовляйтеся від виходів у світ.

Козороги

У цей період Козороги зіштовхнуться із внутрішніми протиріччями. Різні способи вирішення однієї і тієї ж проблеми і необхідність зробити вибір – все це може ввести представників знака в ступор. Але тут не варто кидатися у крайнощі. Найкращий спосіб – звернутися за порадою до близьких людей.

Водолії

У цей період багато Водоліїв займуться новими для себе видами діяльності. Ймовірно, бажання змінити обстановку буде дуже сильним. І тут нове хобі – чудовий варіант. А от із серйозними рішеннями на кшталт переїзду чи зміни професії поспішати не треба. Можете зробити помилку.

Риби

Повний місяць додасть багатьом Рибам впевненості у собі. А тому ті ситуації, які раніше здавалися непереборними перешкодами на шляху, зараз стануть для вас звичайним завданням, яке потрібно вирішити.