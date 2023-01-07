Гороскоп на полнолуние 7 января для всех знаков зодиака эксклюзивно для Фактов ICTV составила ясновидящая, победительница 21 сезона Битвы экстрасенсов Жаля Алекперова.

Овны

Внимательно проверяйте всю информацию, которая к вам поступает. Вас могут ввести в заблуждение. А потому есть большая вероятность сделать поспешные выводы, основываясь на ложных фактах.

Тельцы

Этот период для Тельцов — время внутренних изменений. Многие представители знака откроют в себе новые таланты и скрытые способности. Главное при этом — не останавливаться, если что-то не получилось с первого раза.

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Близнецы

Полнолуние для Близнецов — удачный период, чтобы заняться творческой деятельностью или преуспеть в профессиональной сфере. Вдохновение будет сопутствовать вам во всех начинаниях. Не упустите этот момент!

Раки

Звезды советуют Ракам держаться подальше от разного рода авантюр. Особенно если они связаны с финансами. Есть большая вероятность денежных потерь. Что касается личной сферы, то здесь одиноким сердцам звезды сулят романтику. Вполне вероятно судьбоносное знакомство.

Львы

Не стоит навязывать свою точку зрения близким людям. Сейчас небольшой спор легко может перерасти в серьезный конфликт. К тому же звезды советуют прислушиваться к мнению окружающих, чтобы избежать досадных ошибок.

Девы

Полнолуние для Дев — время новых стартов. Сейчас в ваши паруса будет дуть попутный ветер. Главное при этом — сделать первый шаг. В сфере личных отношений семейным представителям знака звезды сулят гармонию. Вы легко сможете удалить давние разногласия со своей половинкой.

Весы

Обращайте внимание на подсказки, которые дает вам судьба. Сейчас есть большая вероятность вещих снов. Кроме того, ваша интуиция будет работать на максимуме. А потому, принимая важные решения, стоит руководствоваться тем, что говорит внутренний голос.

Скорпионы

Полнолуние сулит Скорпионам положительные изменения в финансовой сфере. У вас может появиться дополнительный источник доходов. А вот в личной жизни звезды советуют быть сдержаннее. Сейчас расположение небесных тел может подтолкнуть вас к чрезмерной категоричности и упрямству. Отсюда — неминуемые споры и конфликты с близкими.

Стрельцы

В этот период звезды сулят многим Стрельцам новые перспективы. Представители знака могут встретить людей, которые положительно повлияют на решение многих важных вопросов. В делах любовных у одиноких знаков возможны новые встречи. Будьте на виду и не отказывайтесь от выходов в свет.

Козероги

В этот период Козероги столкнутся с внутренними противоречиями. Разные способы решения одной и той же проблемы и необходимость сделать выбор — все это может ввести представителей знака в ступор. Но здесь не стоит бросаться из крайности в крайность. Лучший способ — обратиться за советом к близким людям.

Водолеи

В этот период многие Водолеи займутся новыми для себя видами деятельности. Скорее всего, желание сменить обстановку будет очень сильным. И здесь новое хобби — отличный вариант. А вот с серьезными решениями вроде переезда или смены профессии торопиться не надо. Можете совершить ошибку.

Рыбы

Полнолуние придаст многим Рыбам уверенности в себе. А потому те ситуации, которые раньше казались непреодолимыми преградами на пути, сейчас станут для вас обычной задачей, которую нужно решить.