Гороскоп на полнолуние 7 января для всех знаков зодиака эксклюзивно для Фактов ICTV составила ясновидящая, победительница 21 сезона Битвы экстрасенсов Жаля Алекперова.
- Овны
Внимательно проверяйте всю информацию, которая к вам поступает. Вас могут ввести в заблуждение. А потому есть большая вероятность сделать поспешные выводы, основываясь на ложных фактах.
- Тельцы
Этот период для Тельцов — время внутренних изменений. Многие представители знака откроют в себе новые таланты и скрытые способности. Главное при этом — не останавливаться, если что-то не получилось с первого раза.
- Близнецы
Полнолуние для Близнецов — удачный период, чтобы заняться творческой деятельностью или преуспеть в профессиональной сфере. Вдохновение будет сопутствовать вам во всех начинаниях. Не упустите этот момент!
- Раки
Звезды советуют Ракам держаться подальше от разного рода авантюр. Особенно если они связаны с финансами. Есть большая вероятность денежных потерь. Что касается личной сферы, то здесь одиноким сердцам звезды сулят романтику. Вполне вероятно судьбоносное знакомство.
- Львы
Не стоит навязывать свою точку зрения близким людям. Сейчас небольшой спор легко может перерасти в серьезный конфликт. К тому же звезды советуют прислушиваться к мнению окружающих, чтобы избежать досадных ошибок.
- Девы
Полнолуние для Дев — время новых стартов. Сейчас в ваши паруса будет дуть попутный ветер. Главное при этом — сделать первый шаг. В сфере личных отношений семейным представителям знака звезды сулят гармонию. Вы легко сможете удалить давние разногласия со своей половинкой.
- Весы
Обращайте внимание на подсказки, которые дает вам судьба. Сейчас есть большая вероятность вещих снов. Кроме того, ваша интуиция будет работать на максимуме. А потому, принимая важные решения, стоит руководствоваться тем, что говорит внутренний голос.
- Скорпионы
Полнолуние сулит Скорпионам положительные изменения в финансовой сфере. У вас может появиться дополнительный источник доходов. А вот в личной жизни звезды советуют быть сдержаннее. Сейчас расположение небесных тел может подтолкнуть вас к чрезмерной категоричности и упрямству. Отсюда — неминуемые споры и конфликты с близкими.
- Стрельцы
В этот период звезды сулят многим Стрельцам новые перспективы. Представители знака могут встретить людей, которые положительно повлияют на решение многих важных вопросов. В делах любовных у одиноких знаков возможны новые встречи. Будьте на виду и не отказывайтесь от выходов в свет.
- Козероги
В этот период Козероги столкнутся с внутренними противоречиями. Разные способы решения одной и той же проблемы и необходимость сделать выбор — все это может ввести представителей знака в ступор. Но здесь не стоит бросаться из крайности в крайность. Лучший способ — обратиться за советом к близким людям.
- Водолеи
В этот период многие Водолеи займутся новыми для себя видами деятельности. Скорее всего, желание сменить обстановку будет очень сильным. И здесь новое хобби — отличный вариант. А вот с серьезными решениями вроде переезда или смены профессии торопиться не надо. Можете совершить ошибку.
- Рыбы
Полнолуние придаст многим Рыбам уверенности в себе. А потому те ситуации, которые раньше казались непреодолимыми преградами на пути, сейчас станут для вас обычной задачей, которую нужно решить.