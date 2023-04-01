Сновидіння – один з найбільш загадкових процесів в житті людини. Майже кожної ночі ми відчуваємо вплив підсвідомості, яка відображає наші бажання, страхи та прагнення.

Наприклад, сон про колишнього хлопця може бути викликаний ностальгією чи почуттям незавершеності. Зазвичай такі сни вказують на потребу дівчини у зміцненні стосунків з теперішнім партнером або бажання знайти нове кохання.

А ось астрологи вважають, що сновидіння з колишнім хлопцем прогнозують дівчині позитивні зміни у житті.

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Факти ICTV дізнавалися, до чого сниться колишній хлопець, як інтерпретувати такі сни та яких подій варто очікувати в житті.

До чого сниться колишній хлопець: трактування за сонниками

Найцікавіше трактування сновидінь з колишнім у головні ролі надає сонник Нострадамуса. Французький астролог вважав, що побачити колишнього у сні означає, що він хоче помиритися і прагне повернути час назад!

Також такі сни можуть свідчити про те, що хтось в реальному житті вдається до магії та різних ритуалів, аби впливати на ваші думки й почуття. Нострадамус радив дівчатам остерігатися чаклунства та магії, а також носити оберіг.

А ось тлумачення за сонником Ванги доволі банальні! Болгарська провидиця вважала, якщо вам сниться колишній, значить ви по ньому дуже сильно сумуєте та досі маєте почуття.

Ванга запевняла, навіть якщо людини давно немає у вашому житті і вам здається, що ви її відпустили, але вас все одно мучать романтичні сни, значить ви не відпустили ці почуття!

Інше тлумачення за сонником Ванги – у ваших теперішніх відносинах буде або вже існує розлад.

У соннику Лоффа йдеться, що весілля з колишнім або визнання в почуттях – до неприємностей і проблем, а одруження екс-хлопця з іншою жінкою – віщує нові цікаві знайомства. До речі, смерть колишнього – до весілля і поповнення в сімействі.

За сонником Лонго, колишній хлопець, що з’явився в сновидінні, символізує вашу зайву захопленість минулим. Саме це не дає вам іти вперед та розвиватися як особистості.

Сновидіння, в якому ви розлучалися з цією людиною, символізує, що настає час зміни пріоритетів та краху колишніх ідеалів.

Вам варто переглянути своє життя та провести внутрішню ревізію. Після цього справи підуть набагато краще, причому у всіх сферах життя.

Відомий психотерапевт Зигмунд Фройд вважав, що колишній хлопець сниться тільки тим, хто незадоволений своїми нинішніми відносинами. Фройд зазначав, що дівчина таким чином порівнює двох хлопців.

Що кажуть езотерики?

У езотеричному соннику зазначається, що знову мати близькі стосунки з колишнім коханим у сні – найближчим часом ви відчуєте важкі наслідки того, що сталося дуже давно.

Також багато залежить від деталей самого сну: