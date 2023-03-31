Весілля – дуже важлива подія у житті кожної людини. Дівчатка мріють про цей день ще з самого дитинства, уявляючи в деталях яким воно буде.

Навіть побачити весілля уві сні – вагома та бентежна подія. Якщо вам наснилося власне весілля, варто розуміти, до яких подій в житті може призвести цей сон.

До чого сниться власне весілля за різними сонниками та яких подій варто очікувати в житті, читайте в нашому матеріалі.

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До чого сниться весілля – тлумачення за різними сонниками

За сонником сліпої болгарської провидиці Ванги, побачити у сні власне весілля означає майбутній вибір, який може стати поворотним у вашій долі.

А ось перебування на весіллі обіцяє зустріч зі своєю долею. Ванга вважала, що майбутні стосунки будуть міцними, а сімʼя – щасливою.

Австрійський психолог і невролог Зигмунд Фройд вважав, що власне весілля у сні може символізувати об’єднання двох протилежностей, злиття маскулінного та фемінінного принципів.

Фемінінними вважаються жіночі риси – поступливість, життєрадісність, сором’язливість, ніжність, відданість, жіночність тощо.

А маскулінність – це набір характерних рис, ознак, способів поведінки та ролей, що широко визнаються притаманними чоловічому гендеру у межах певного суспільства.

Також Фройд вважав, що побачити власне весілля уві сні вказує на бажання людини мати дитину, або прагнення до взаєморозуміння в романтичних стосунках.

За сонником Лоффа, веселитися та радіти на своєму весіллі – до запаморочливих перспектив. А от сумувати – до того, що прийшов час позбутися непосильних обов’язків.

У соннику Нострадамуса йдеться, що власне весілля віщує хороші зміни. А якщо сниться наречена, варто очікувати приємних сюрпризів.

Сидіти поруч з нареченою у сні – хороший знак, який обіцяє поліпшення фінансового становища або просування в кар’єрі.

Нострадамус вважав, якщо юній дівчині сниться її весілля, це свідчить про хороші перспективи й щасливе життя.

А ось Густав Міллер пропонує кілька тлумачень сну про власне весілля:

Отримати пропозицію – до здійснення заповітної мрії.

Перебувати вже на власному весіллі – щасливий знак, який віщує радісні події.

Вступити в шлюб раніше терміну – до сумних подій.

Жінка бачить таємне одруження – їй варто в реальному житті прислухатися до внутрішнього голосу.

Загалом побачити власне весілля уві сні – хороший знак, який передбачає позитивні зміни у реальному житті. Наприклад, доленосна зустріч, початок романтичних стосунків, радісні події, карʼєрне зростання, успіх на роботі та у фінансах.

Інші можливі тлумачення

Згідно з іншими народними сонниками, власне весілля уві сні вважається хорошим знаком, який віщує радісні події та розв’язання певних проблем.

Якщо дівчині сниться весілля з колишнім або незнайомцем – до хороших новин, а якщо сон побачила самотня людини – вона має хороший шанс зустріти свою любов.

Якщо уві сні хтось із ваших гостей перебуває в жалобі – це може свідчити про важкі хвороби або розчарування. А таємне весілля означає, що у вас є заздрісник.