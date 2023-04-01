Сновидение — один из самых загадочных процессов в жизни человека. Почти каждую ночь мы испытываем влияние подсознания, которое отражает наши желания, страхи и стремления.

Например, сон о бывшем парне может быть вызван ностальгией или чувством незавершенности. Обычно такие сны указывают на потребность девушки в укреплении отношений с нынешним партнером или желание найти новую любовь.

А вот астрологи считают, что сновидения с бывшим парнем прогнозируют девушке положительные изменения в жизни.

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Факты ICTV узнавали, к чему снится бывший парень, как интерпретировать такие сны и каких событий стоит ожидать в жизни.

К чему снится бывший парень: трактовка по сонникам

Интереснейшую трактовку сновидений с бывшим в главные роли придает сонник Нострадамуса. Французский астролог считал, что увидеть бывшего во сне означает, что он хочет помириться и стремится повернуть время вспять!

Также такие сны могут свидетельствовать о том, что кто-то в реальной жизни прибегает к магии и различным ритуалам, чтобы влиять на ваши мысли и чувства. Нострадамус советовал девушкам остерегаться колдовства и магии, а также носить оберег.

А вот толкования по соннику Ванги довольно банальны! Болгарская провидица считала, если вам снится бывший, значит вы по нему очень сильно скучаете и до сих пор испытываете чувства.

Ванга уверяла, даже если человека давно нет в вашей жизни и вам кажется, что вы его отпустили, но вас все равно мучают романтические сны, значит вы не отпустили эти чувства!

Другое толкование по соннику Ванги — в ваших теперешних отношениях будет или уже существует разлад.

В соннике Лоффа говорится, что свадьба с бывшим или признание в чувствах – к неприятностям и проблемам, а женитьба экс-парня с другой женщиной — предвещает новые интересные знакомства. Кстати, смерть бывшего — к свадьбе и пополнению в семействе.

По соннику Лонго, бывший парень, появившийся в сновидении, символизирует вашу излишнюю увлеченность прошлым. Именно это не дает вам идти вперед и развиваться как личности.

Сновидение, в котором вы расставались с этим человеком, символизирует, что наступает время смены приоритетов и краха прежних идеалов.

Вам стоит пересмотреть свою жизнь и провести внутреннюю ревизию. После этого дела пойдут гораздо лучше, причем во всех сферах жизни.

А вот известный психотерапевт Зигмунд Фрейд считал, бывший парень снится только тем, кто недоволен своими нынешними отношениями. Фрейд отмечал, что девушка таким образом сравнивает двух парней.

Что говорят эзотерики?

В эзотерическом соннике отмечается, что снова иметь близкие отношения с бывшим возлюбленным во сне — в ближайшее время вы почувствуете тяжелые последствия случившегося очень давно.

Также многое зависит от деталей самого сна: