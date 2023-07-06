Магнітні бурі в серпні 2023 року сильно впливатимуть на самопочуття людей. Хронічні болі, погане самопочуття і просто різка зміна настрою – це може відчути на собі кожен під час сонячної активності.

Факти ICTV склали детальний список магнітних бур серпня 2023 року, щоб ви могли підготуватися до них заздалегідь.

Перша магнітна буря місяця очікується 2-4 серпня. Вона буде середньої інтенсивності, але ігнорувати її не варто. Якщо є хронічні захворювання – купіть ліки і підготуйтеся заздалегідь.

Друга магнітна буря серпня 2023 очікується 16-17 серпня. Це потужний сонячний спалах, який може призвести до зміни настрою і проблем зі здоров’ям. Навіть сон може бути порушений – постарайтеся не засиджуватися перед комп’ютером або телевізором.

Остання магнітна буря місяця очікується 18-20 серпня. Вона буде середньої потужності, тому майже весь тиждень буде важким, і це може позначитися на стосунках із близькими та роботі.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур на організм, варто дотримуватися простих правил