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Астрология

Дни будут трудными: магнитные бури в августе 2023

6 июля 2023, 08:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Сонце
Источник: Pexels

Магнитные бури в августе 2023 будут сильно влиять на самочувствие людей. Хронические боли, плохое самочувствие и просто резкая смена настроение — это может ощутить на себе каждый во время солнечной активности.

Факты ICTV составили подробный список магнитных бурь августа 2023, чтобы вы могли подготовиться к ним заранее.

Первая магнитная буря месяца ожидается 2-4 августа. Она будет средней интенсивности, но игнорировать ее не стоит. Если есть хронические заболевания — купите лекарства и подготовьтесь заранее.

Вторая магнитная буря августа 2023 ожидается 16-17 августа. Это мощная солнечная вспышка, которая может привести к смене настроения и проблемам со здоровьем. Даже сон может быть нарушен — постарайтесь не засиживаться перед компьютером или телевизором.

Последняя магнитная буря месяца ожидается 18-20 августа. Она будет средней мощности, поэтому почти вся неделя будет трудной, и это может сказаться на отношениях с близкими и работе.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, стоит придерживаться простых правил

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • не употребляйте алкоголь и жирную, тяжелую пищу;
  • придерживайтесь сна в нужном количестве;
  • принимайте контрастный душ;
  • пейте больше воды.
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