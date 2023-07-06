Магнитные бури в августе 2023 будут сильно влиять на самочувствие людей. Хронические боли, плохое самочувствие и просто резкая смена настроение — это может ощутить на себе каждый во время солнечной активности.

Факты ICTV составили подробный список магнитных бурь августа 2023, чтобы вы могли подготовиться к ним заранее.

Первая магнитная буря месяца ожидается 2-4 августа. Она будет средней интенсивности, но игнорировать ее не стоит. Если есть хронические заболевания — купите лекарства и подготовьтесь заранее.

Вторая магнитная буря августа 2023 ожидается 16-17 августа. Это мощная солнечная вспышка, которая может привести к смене настроения и проблемам со здоровьем. Даже сон может быть нарушен — постарайтесь не засиживаться перед компьютером или телевизором.

Последняя магнитная буря месяца ожидается 18-20 августа. Она будет средней мощности, поэтому почти вся неделя будет трудной, и это может сказаться на отношениях с близкими и работе.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, стоит придерживаться простых правил