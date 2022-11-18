Яка подія стане приводом для остаточного програшу Росії у повномасштабній війні з Україною та хто прийде до влади країни-агресорки після чинного президента Володимира Путіна, ексклюзивно Фактам ICTV розповів таролог та екстрасенс Віктор Литовський.

За його словами, якщо дивитися розклад на Росію як аутсайдера в цій війні, то причинами програшу випадає карта перевернутого імператора. Вона символізує державний переворот. Якщо брати РФ, мова йде про масове розчарування народу і еліт.

– Також ми бачимо карту повішеного. Чи буде це буквально повішений Путін? Дочекаємося суду в Гаазі. Але карта підвішеного – точно стан невизначеності, для Кремля вона буде дуже негативною і може призвести до остаточної поразки у війні, – зазначив Литовський.

Додає, бачить, що в березні 2023 року кривавого диктатора може не стати.

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– Інформація після березня про Путіна взагалі дуже розмита випадає, як ніби його більше не буде на цьому світі, – наголосив екстрасенс.

Каже, момент спадкоємця влади Путіна – це провал Кремля. Немає тієї людини, яка зможе вивести країну-агресорку з прірви.

– За розкладом всі кандидатури, які за відкритими джерелами могли б прийти після Путіна – приведуть РФ до розпаду. У всіх будуть імперські амбіції, і світова спільнота не визнає їх, а Росія залишиться агресором в очах інших держав, – сказав Віктор.

Таролог впевнений, для РФ настають дуже тривалі темні часи.