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Для него трон важнее всего: таролог сказала, применит ли Путин ядерное оружие

11 октября 2022, 17:38
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
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На сегодняшний день существует какая-то договоренность о применении ядерного оружия, убеждена таролог Людмила Хомутовская. В эксклюзивном интервью она призналась, что речь может идти об анонсированном ответе от Запада на вероятную ядерную атаку.

— Применит ли Путин ядерное оружие? Применит если это будет последнее, чем он сможет себя защитить. Сказать, что он этого точно не будет делать, я не могу. Ему быть на своем троне важнее всего остального, – добавила таролог.

По словам Хомутовской, если Путин решится таки на ядерный удар, это окажет сильное влияние на организм людей.

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— Будет ли реально реакция от Запада на это – да. Но мы даже еще не знаем всего, на что способен остальной мир при таком сценарии, — подчеркнула она.

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Теги
Війна в Україні Владимир Путин Ядерна зброя
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