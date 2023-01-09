Із 12 січня військові дії посиляться, каже астролог з Австрії Анжела Перл. Також вона сказала, чи буде наступ російської армії і коли варто чекати переломного моменту в повномасштабній війні, та й в цілому – чим і як все закінчиться.

Після 12 січня Марс, який є планетою війни, розвернеться і набере швидкість, тобто – дії на полі бою стануть гарячішими. Попри це, наступу РФ або захоплення Києва – не буде.

– 12 січня Марс буде в такому ж положенні, в якому він був у вересні. А тоді не було великих наступальних дій. Велика ймовірність того, що зараз буде тільки підготовка до наступу і, найімовірніше, з української сторони, – наголосила Анжела в інтерв’ю Наталі Мосейчук.

Додає, 7-8 березня очікується якийсь переломний момент, та й сам перший місяць весни таким є.

Зараз дивляться

– Переломний момент саме в бік України, коли вже 100% стане зрозуміло, що це наша перемога. Весь цей час – із 24 лютого Сатурн і Уран тримали напругу між РФ і Україною. Одна з цих планет змінює положення і напруга йде. Якесь протистояння однакових сил йде і не повертається вже цього року, – зазначила астролог.

Каже, найімовірніше, в цей час може бути наступ української армії. Додає, наприкінці війни будуть все ж якісь певні переговори, угоди.