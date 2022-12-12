Сьогодні – 12.12.2022. Це остання дзеркальна дата цього року, яка, за словами екстрасенса Максима Гордєєва, може стати вирішальною для обох сторін у повномасштабній війні.

Максим каже, роль відіграє і день тижня. 12.12 припало на понеділок – день Конституції фашистів, людей, які можуть творити неподобство без фідбеку, проте він є. Крім того, непростий сьогодні день і для українців.

– Число 12 має в собі багато кармічних аспектів і в цілому означає число 3 – землі, родючості. За картами Таро, цей день нестабільний у погоді. Це день, який має аномальну погоду, що саме – не знаю, але точно знаю, що з погодою буде щось не так. Здебільшого це стосується регіону окупантів, – зазначив Гордєєв.

Екстрасенс додає, українцям також слід бути обережнішими, особливо на дорогах. Крім того, цей день підходить для великих змін, оскільки він багатий на енергію.

Зараз дивляться

– 12 дзеркалить саму себе. Це говорить про те, що в цей день багато хто з нас зможе зрозуміти, чому в житті відбуваються негаразди. Вони розкриються у всіх аспектах, і ви зрозумієте, в чому ж проблема. Вирішаться негативні питання, щось, що багато років вас турбувало, в цей день може піти, – говорить Гордєєв.

Також наголошує, ця дата є днем перемоги. Енергетично вона може допомогти нашій країні здобути перемогу, про це говорять вібрації.