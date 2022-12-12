Сегодня — 12.12.2022. Это последняя зеркальная дата в этом году, которая, по словам экстрасенса Максима Гордеева, может стать решающей для обеих сторон в полномасштабной войне.

Максим говорит, роль играет и день недели. 12.12 припало на понедельник — день Конституции фашистов, людей, которые могут делать безобразие без фидбека, однако он есть. Кроме того, непростой сегодня день и для украинцев.

— Число 12 имеет в себе много кармических аспектов и в целом означает число 3 — земли, плодородия. По картам Таро, этот день нестабилен в погоде. Это день, который имеет аномальную погоду, что именно — не знаю, но точно знаю, что с погодой будет что-то не так. В большинстве своем это касается региона оккупантов, — отметил Гордеев.

Экстрасенс добавляет, украинцам следует быть осторожнее на дорогах. Кроме того, этот день подходит для больших изменений, поскольку богат на энергию.

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— 12 зеркалит сама себя. Это говорит о том, что в этот день многие из нас смогут понять, почему в жизни происходят невзгоды. Они раскроются во всех аспектах, и вы поймете, в чем же проблема. Разрешатся негативные вопросы, что-то, что много лет вас тревожило, в этот день может уйти, — говорит Гордеев.

Также подчеркивает, этот день является днем победы. Энергетически он может помочь нашей стране одержать победу, об этом говорят вибрации этой даты.