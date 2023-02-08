У березні 2023 очікується лише кілька магнітних бур середньої та слабкої потужності. Перший місяць весни практично почнеться із сонячного спалаху, і закінчиться також ним.

Сонячна активність впливає на все живе, але здебільшого – на метеозалежних людей. Тому потрібно підготуватися заздалегідь, оскільки може погіршитися загальний стан, можливі головний біль, зміна настрою, загострення хронічних захворювань.

Щоб ви були підготовлені, Факти ICTV вирішили розповісти, коли будуть магнітні бурі у березні 2023.

Зараз дивляться Так, перший сонячний спалах відбудеться 4 числа. Далі 12 березня буде слабка хвиля, коли можливе погіршення стану та зниження апетиту. 19 та 31 березня бурі будуть також середньої потужності. Слідкуйте за серцевим ритмом та тиском. Крім того, варто знати рекомендації, яких слід дотримуватись під час магнітних бур: проводьте більше часу на свіжому повітрі, проте обмежте фізичну активність, наприклад – заняття спортом;

не вживайте алкогольні напої та важку їжу;

дотримуйтесь режиму сну;

корисним буде й контрастний душ;

приймайте більше рідини. Читайте також: Зростаючий Місяць у березні 2023: дата і сприятливі дні

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