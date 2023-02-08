В марте 2023 ожидается всего лишь несколько магнитных бурь средней и слабой мощности. Первый месяц весны практически начнется с солнечной вспышки, и закончится также ею.

Солнечная активность влияет на все живое, но в большинстве — на метеозависимых людей. Поэтому нужно подготовиться заранее, поскольку может ухудшиться общее состояние, возможны головные боли, смена настроения, обострение хронических заболеваний.

Чтобы вы были подготовлены, Факты ICTV решили рассказать, когда будут магнитные бури в марте 2023.

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Так, первая солнечная вспышка произойдет 4 числа. Далее 12 марта будет слабая волна, когда возможно ухудшения состояния и снижение аппетита.

19 и 31 марта бури будут также средней мощности. Следите за сердечным ритмом и давлением.

Кроме того, стоит знать рекомендации, которых следует придерживаться во время магнитных бурь: