Чому не можна виносити сміття ввечері

Є багато прикмет, пов’язаних із викиданням сміття. Коли виносити його з дому, що не можна викидати та як уберегтися від біди, неправильно позбувшись непотребу.

Про народні повір’я та їхні причини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Про те, що не можна викидати сміття увечері, чув багато хто з нас. А ось до котрої години можна виносити сміття, прикмети не уточнюють. Ймовірно, так склалося тому, що в ті давні часи, коли з’явилися ці забобони, люди орієнтувалися не за годинниками, а за сонцем.

Зараз дивляться

Тому й кажуть, що не можна виносити сміття після заходу сонця. Також не викидають сміття на світанку, щоб не затьмарювати пробудження світлих сил.

Містика та релігія

За язичницькими повір’ями, сміття несе на собі енергетичний відбиток будинку та духів предків. І якщо в будинку був лад і достаток, то під час переїзду сім’я забирала все сміття з собою, щоб багатство та благополуччя перейшли до нової хати. А якщо хотіли позбутися проблем у сім’ї, весь мотлох викидали на старому місці.

Які ж неприємності чекають на того, хто виносить сміття з дому у невчасну годину? Кажуть що:

у будинку не буде грошей і щастя;

піде чоловіча чи жіноча сила господарів будинку;

домовик розсердиться і капоститиме;

нечиста сила наведе порчу на оселю та її мешканців через сміття.

Були й інші прикмети та забобони про сміття:

не можна нічого викидати через вікно – це прохід для світлих сил, який не можна забруднювати;

виливаєш помиї у вікно – обіллєш духа-охоронця будинку;

сміття з підлоги не можна вимітати з дому, а потрібно спочатку сховати в мішок – воно зберігає господарські таємниці;

не можна викидати обрізані нігті та волосся, щоб чаклун не навів порчу, їх потрібно спалити або закопати;

розсипати сміття – погана прикмета до хвороби чи навіть смерті когось із родичів;

викидати в одне відро залишки їжі та інше сміття – до збитків та голоду.

Християнство додало нових забобонів. Сміття не викидають на церковні свята та в неділю, коли віряни повинні присвячувати час не домашнім справам, а відвідуванню храму та молитві.

Як уникнути біди

Чи можна уникнути неприємностей, якщо все ж таки потрібно викинути сміття після заходу сонця? Для нейтралізації наслідків є різні приказки.

Перед тим як переступити поріг будинку зі сміттям у руках, треба сказати: “Виношу непотрібне з дому, а щастя і достаток залишаю” або “Непотрібне з дому виношу, потрібне залишаю. Щастя та удачу в будинку зберігаю”.

Ви також можете придумати своє формулювання такого побутового замовляння, тому що силу матимуть лише ті слова, в які ви вірите.

Довіряти прикметам про сміття чи ні – особиста справа кожного. Але щоб не випробовувати долю на міцність, можливо, варто дослухатися до досвіду предків.