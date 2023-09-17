Вони не в’януть та можуть тішити око довгий час, але існують певні забобони щодо їх використання в інтер’єрі власної оселі. Чи можна тримати у квартирі сухоцвіти, які ще називають мертвими квітами, а також штучні композиції – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна тримати у квартирі штучні квіти

Зараз штучні квіти створюють таким чином, що їх не відрізнити від живих, а стояти вони можуть вічно. Але відповідно до вчення феншуй мертві квіти не можна тримати у квартирі. Є повір’я, що вони уособлюють самотність.

Езотерики також вважають поганою ідеєю ставити у квартирі мертві квіти, адже вони були створені людиною, а не природою. Згідно із забобонами, штучні квіти в оселі здатні принести у ваше життя лише неживе, підроблене та несправжнє. Фахівці з езотерики вважають, що вони не здатні покращити настрій та трансформувати емоції з негативних на позитивні. Загалом штучні квіти у квартирі мають токсичний вплив на енергетику.

Зараз дивляться

Ще один важливий момент до скарбнички аргументів проти використання в інтер’єрі мертвих квітів – призначення. Їх приносять на похорони, відспівування, залишають на цвинтарі біля надгробка. Так, зовні вони відрізняються від тих, якими прикрашають кав’ярні або оселі, проте за своєю сутністю – ні.

Ба більше, вважається, що штучні квіти висмоктують позитив, кохання й добробут, які панують у будинку. Натомість вони не дають нічого, виступаючи своєрідним паразитом. Подейкують, що через мертві квіти у квартирі між членами сім’ї можуть погіршитися стосунки, а родинна атмосфера прийти в занепад, близькі люди почнуть конфліктувати.

Також штучні квіти окрім позитивної енергетики вбирають у себе і негатив. Але і це не є позитивною ознакою, оскільки, придбавши їх у будь-якому місці, не знаєш точно, чи не прихопиш із собою порцію деструктивних почуттів.

Поставивши штучні квіти у спальні, самотні люди можуть почати відчувати сильну порожнечу всередині. А у тих, хто перебуває у стосунках, може наступити розлад.

Крім того, вважається поганою ідеєю прикрашати будинок восковими квітами, вони можуть навіть пророкувати смерть власникам.

Експерти з езотерики радять ніколи не приймати як подарунок штучні квіти або композиції з них. На їхню думку, на квіти можуть наврочити. Таким чином вам, можливо, передадуть нещастя і хвороби.

Чи можна тримати у квартирі сухоцвіти

Якщо штучні квіти через їхню цвинтарну енергетику багато людей вважають несмаком, а також недоречною прикрасою будинку, то сухоцвіти дедалі більше зустрічаються у композиціях осель. Це справжня естетика та грайливість. Люблять їх ще й через різноманіття – можна придбати як романтичну лаванду, так і сонячну целозію. Але, якщо тримати сухоцвіти у квартирі, можна також накликати лихо.

Їх, які і штучні, вважають квітами з мертвою енергетикою, адже вони були висушені, а отже – загинули. Тож вважають, що вони будуть негативно позначатися на енергетиці будинку, оскільки під час сушіння виділяли несприятливі імпульси.

Проте на відмінну від штучних квітів, ними експерти з феншуй дозволяють прикрасити одну з кімнат, найкраще або кухню, або ванну кімнату. Але тільки в тому разі, якщо збережений букет є дуже важливим для людини. Категорично не можна ставити сушені квіти в спальні або вітальні.

Якщо вірити народним прикметам, то сухоцвіти можуть спричинити втрату молодості й життєвої сили. Така думка є аналогією – якщо квіти під час сушіння втрачають свою силу, то і людина може залишитися без неї, а також захворіти.

Із сухими квітами у квартирі пов’язані й інші прикмети. Відповідно до забобонів вони здатні:

призвести до втрати близької людини;

притягнути нещастя;

стати причиною фінансової скрути;

призвести до згасання родинного добробуту;

спричинити розвиток хвороб;

викликати смерть.

Але з сухоцвітами, на відмінну від штучних квітів, пов’язані й хороші прикмети. Так, вірять, що вони здатні врівноважити в оселі баланс енергій та посприяти кращому взаєморозумінню між членами родини, принести гармонію та спокій в домівку. Тож лише вам вирішувати, в які з прикмет вірити – в добрі чи погані.

До речі, раніше Факти ICTV писали, коли та як краще сіяти сухоцвіти.